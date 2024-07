Milan, l’ex rossonero difende Fonseca: “Mi dispiace per lui”

L’ex calciatore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si è sentito di difendere il neo tecnico portoghese, Paulo Fonseca: il motivo.

La stagione 2024/2025 del Milan si appresta a cominciare, con i rossoneri che sono attesi dalla prima amichevole negli USA, contro il Manchester City: i rossoneri affronteranno la squadra di Guardiola alle 00:00 italiane e sarà l’occasione per Fonseca di studiare nuove soluzioni a livello tecnico-tattico del suo Milan.

Di certo non si può dire il Milan di Fonseca inizia a prendere forma, poiché nella squadra rossonera attualmente è stato ufficializzato un solo nuovo innesto, nonché Alvaro Morata, che attualmente è in vacanza dopo la vittoria dell’Europeo con la Spagna. La dirigenza di Via Aldo Rossi procede a rilento in ottica calciomercato, con il Milan che si è lasciato sfuggire già diversi obiettivi di mercato. Nonostante nella dirigenza ci sia Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri faticano a chiudere colpi in entrata, bloccando il mercato.

Milan, Incocciati difende Fonseca: il motivo

L’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan non è stato subito digerito dall’ambiente rossonero, che lo considerava un allenatore non ancora pronto per un club come il Milan. La società ha difeso Fonseca, che ha iniziato a lavorare a testa bassa con i primi calciatori a disposizione.

A difendere l’ex allenatore della Roma è stato anche un ex calciatore del Milan, Beppe Incocciati, che è stato intercettato ai microfoni di MilanNews.it. L’ex attaccante italiano, a differenza di altri che hanno ritenuto Fonseca non all’altezza, ha voluto difendere il tecnico portoghese, attaccando in un certo senso la dirigenza rossonera. Queste le sue parole:

Se guardiamo la storia del Milan non mi aspetto qualcosa di diverso, ma di molto diverso. Un po’ tutte le squadre italiane non hanno più quella sostanza economica per potersi assicurare calciatori di alto livello come in passato. Mi spiace soprattutto per Fonseca, che avrà da lavorare in un contesto complicato, dove si chiede tutto e subito con San Siro che è devastante.

Secondo Incocciati, Fonseca in questo momento è cosciente di allenare una grande squadra, dove i tifosi chiedono tanto a livello di risultati, ma allo stesso tempo il tecnico portoghese non ha a disposizione tutto quello che gli serve per lavorare nelle migliori condizioni, per preparare al meglio la stagione.

Il primo test per il Milan sarà l’amichevole contro il City di Guardiola, un avversario non facile da affrontare e Fonseca farà di tutto per non far sfigurare il suo nuovo club.