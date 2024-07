Milan, Pulisic esalta l’ambiente rossonero e i tifosi: il messaggio da brividi!

Con l’amichevole stellare contro il Manchester City, la nuova stagione del Milan è pronta a prendere avvio. E dagli USA arriva forte e chiaro il messaggio di Pulisic che esalta i tifosi.

Un Milan rinnovato è pronto ad iniziare la sua nuova stagione. Già a Milano si respirava aria di novità, di fiducia e di voglia di fare bene – soprattutto rispetto alla passata annata.

Sensazioni ribadite anche dagli Stati Uniti, dove i Rossoneri sono giunti lo scorso giovedì 25 luglio per affrontare le amichevoli in programma. Impegni di routine prima dell’avvio ufficiale, ma che serviranno al nuovo tecnico Paulo Fonseca e a tutta la dirigenza del Diavolo per capire se la direzione intrapresa più portare i frutti sperati.

Alla vigilia del match contro il temibile Manchester City, i principali protagonisti del club meneghino hanno risposto alle domande dei media in occasione del Soccer Champions Tour 2024. Oltre all’allenatore rossonero e Zlatan Ibrahimovic, la parola è andata anche a Christian Pulisic, punto saldo dell’attacco di Stefano Pioli alla sua prima stagione in Italia.

Lo statunitense, ritornato in patria dopo gli impegni con la nazionale, ha commentato la sua esperienza in rossonero e ha suonato la carica per l’annata che fra meno di un mese è pronta a cominciare.

Milan, Pulisic dal cuore rossonero

Responsabilità, emozione ed entusiasmo. Questi i tre vettori principali nel corso dell’intervista che i media hanno fatto a Christian Pulisic, come riportato su acmilan.com. Il numero 11 rossonero non nega l’onore di essere nel suo paese con una squadra storica e grandiosa come i Rossoneri:

Non mi sento un volto o un simbolo, semplicemente amo giocare a calcio e fare parte di questo Club. Sugli spalti, nelle prossime partite, avrò familiari e amici e non sempre è facile averli con me in Italia: sarà fantastico. Sono davvero emozionato in vista di queste settimane. Voglio contribuire a fare crescere questo sport negli Stati Uniti e penso che negli ultimi anni questo stia avvenendo. Nei prossimi anni, anche col Mondiale, le cose continueranno a migliorare.

Poi, il racconto del suo arrivo in squadra. Un inizio che sembrava tutt’altro che facile, ostacolato dalla lingua, dal vivere in paese nuovo con culture e abitudini differenti. Eppure tutto il Milan ha fatto sentire il suo sostegno e la sua vicinanza ad un giocatore ha non vede l’ora “di fare ancora meglio nei prossimi mesi”:

La scorsa stagione è stata ottima per me individualmente, ma l’obiettivo è sempre quello di vincere partite e trofei. Spero, in questa stagione, di fare ancora meglio per portare questa squadra al successo.

In conclusione, non è mancato un messaggio per i tifosi, che nutrono gli spalti del San Siro di entusiasmo e passione. Tutte sensazioni che motivano i calciatori a fare meglio. E soprattutto a Pulisic stesso, che freme per l’inizio.