Milan, quando rientrano i Nazionali: il programma completo

Arrivano notizie sul rientro in gruppo di coloro che nelle ultime settimane sono stati impegnati con le squadre del proprio paese.

A Milanello è iniziata l’era del neo-allenatore Paulo Fonseca, che nella scorsa stagione ha raggiunto il quarto posto in Ligue 1 con il Lille (16 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte). Attraverso il suo gioco spumeggiante e offensivo, l’allenatore ex Roma dovrà riuscire a riportare il Milan in alto, non solo in patria ma anche nel palcoscenico europeo.

Da lunedì 8 luglio la squadra ha iniziato il ritiro a Milanello in vista dell’inizio del prossimo campionato, che vedrà il Diavolo impegnato nella prima giornata contro il Torino. La rosa milanista però, in questo momento, è priva di diversi giocatori a causa della presenza dell’Europeo e della Copa America.

Milan, il primo a tornare sarà Jovic

Mister Fonseca dunque, attende il ritorno di coloro che sono impegnati con le proprie Nazionali. Il primo a riaggregarsi al gruppo sarà Luka Jovic, uscito con la Serbia ai gironi dell’Europeo e atteso a Milanello il 23 luglio. Musah e Pulisic invece, eliminati dalla Copa America con gli USA, si uniranno ai compagni proprio in terra statunitense, dove il Milan sarà impegnato in una tournée che inizierà il 27 luglio. Anche Leao e Okafor sono attesi negli States, ma il loro arrivo è previsto qualche giorno dopo rispetto all’inizio della tournée.

Gli ultimi a rientrare saranno invece Reijnders e i francesi Theo e Maignan, che dovrebbero unirsi al resto della squadra al termine degli impegni in terra americana (ultima amichevole il 6 agosto contro il Barcellona) o subito dopo. Fonseca avrà quindi a disposizione pian piano tutti i suoi uomini, ma dovrà aspettare ancora qualche settimana per lavorare a pieno organico.