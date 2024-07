Milan, si fa sul serio per Morata: la mossa di Cardinale

Gianluca Di Marzio riporta novità cruciali in merito all’interesse del Milan per Alvaro Morata. C’è una novità decisiva nella vicenda di mercato.

Il Milan continua la sua caccia disperata al nuovo numero 9 da regalare a Paulo Fonseca. I tifosi sono rimasti molto delusi da come si è conclusa (così sembra) la trattativa legata a Joshua Zirkzee. Era l’olandese del Bologna il prescelto per diventare il titolare dell’attacco rossonero, ma Furlani e Cardinale hanno deciso di non cedere alle alte richieste di commissione del suo agente. Il Milan era pronto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma non i 15 milioni pretesi da Kia Joorabchian.

I tifosi, come accennato, sarebbero stati più che entusiasti del possibile arrivo di Zirkzee ma la trattativa si è arenata al momento. Ecco che Furlani e Moncada stanno adesso valutando ulteriori profili. I nomi più caldi sono stati quelli di Romelu Lukaku, Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. Soprattutto il belga ex Inter e Roma è un profilo che ha riscaldato la piazza, conoscendo già la Serie A, campionato dove ha fatto molto bene vincendo uno Scudetto con l’Inter di Antonio Conte.

Nelle ultime ore, però, un altro nome ha preso piede. Ritorno di fiamma per Alvaro Morata come ha riportato nella giornata di ieri Gianluca Di Marzio. Una notizia che ha lasciato spiazzati, dato che non molti giorni fa lo spagnolo ex Juve aveva fatto ben intendere di voler restare a Madrid. Ma il Milan è pronto a fare sul serio per lui. Ci sono delle novità interessanti.

Milan, tutto su Morata: Cardinale pronto a questo sacrificio

Su Alvaro Morata si è esposto nuovamente Gianluca Di Marzio nella tarda serata di ieri. A Sky Calciomercato L’Originale, l’esperto ha fatto il punto della situazione fornendo novità cruciali. È serio e concreto l’interesse del Milan per lo spagnolo. I rossoneri, ha sottolineato Di Marzio, sono disposti ad andare incontro alle pretese d’ingaggio dell’attaccante. Attualmente, a Madrid, guadagna sui 9 milioni di euro, cifra esagerata per il Milan, che però potrebbe spingersi ad un’offerta da 6-7 milioni di euro. In questo senso, anche il calciatore sarebbe disposto a diminuirsi leggermente lo stipendio se dovesse scegliere i rossoneri.

La scelta, ad ogni modo, spetta proprio ad Alvaro Morata: se restare all’Atletico o cambiare casacca. Sicuramente non andrà in Arabia Saudita, ma la voglia di tornare in Italia quella non gli manca di certo. Su di lui, ricordiamolo, vige una clausola rescissoria da 13 milioni di euro. Il Milan la pagherebbe senza troppi problemi. Intanto Morata è concentrato sull’Europeo, stasera incontrerà la Germania ai quarti di finale, poi dovrà sciogliere le riserve sul futuro e decidere se accettare o dirottare l’offerta del Milan.