Milan, sirene arabe per Bennacer: individuato il sostituto

I rossoneri fissano il prezzo della cessione e si preparano a ingaggiare il sostituto del centrocampista algerino.

Giorni di calciomercato per il Milan, pronto a immergersi nella nuova stagione calcistica. I rossoneri sono alla ricerca di un nuovo centravanti che raccolga l’eredità lasciata da Olivier Giroud, volato negli Stati Uniti. La dirigenza meneghina, inoltre, è a lavoro anche sul fronte delle cessioni utili a finanziare i colpi in entrata. Tra i possibili partenti vi è Ismael Bennacer, centrocampista algerino al Milan da cinque stagioni. Nonostante l’ex Empoli non sia sul mercato si è registrato, inevitabilmente, l’interesse di alcune società intenzionate a ingaggiarlo.

In particolare, alcune società del campionato saudita studiano il colpo che permetterebbe al Diavolo di incassare un’importante cifra. La dirigenza milanista non ha intenzione di farsi trovare impreparata ed è quindi già pronta a fiondarsi sul candidato numero uno a sostituirlo: il profilo è di gradimento della tifoseria rossonera e di Paulo Fonseca.

Bennacer, l’Arabia bussa alla porta: necessari 50 milioni

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, alcune società della Saudi League e in particolare l’Al – Ittihad sono interessate a Ismael Bennacer. Il mediano rossonero, tuttavia, non si muoverà da Milano per una cifra inferiore a 50 milioni di euro, valore della clausola rescissoria che lega l’algerino al Diavolo. La prima opzione per sostituire l’ex Empoli è rappresentata da Youssouf Fofana, in forza al Monaco da quattro stagioni e mezzo – e attualmente impegnato con la Francia a Euro 2024.

Il francese arriverebbe a Milano soprattutto se Stefano Pioli dovesse arrivare alla fumata bianca con l’Al – Ittihad. L’emiliano spingerebbe forte per riavere a disposizione Bennacer, i due si incontrerebbero nuovamente in seguito alle ottime stagioni trascorse insieme, aspetto gradito dal giocatore che deve parte della propria crescita proprio al tecnico parmigiano

Anche la dirigenza del Milan, nonostante non abbia mai inserito il calciatore sul mercato, trarrebbe beneficio dalla cessione: oltre ai 50 milioni di euro della clausola, infatti, si alleggerirebbe dei 4 milioni di ingaggio che sarebbero reinvestiti per altri innesti. L’affare saudita non dispiacerebbe a nessuna delle parti in gioco, eccezion fatta per i tifosi rossoneri che stimano l’africano sin dai primi giorni. Il calciatore, tra i più affezionati alla divisa del Diavolo, è scolpito nel cuore dei tifosi che faticherebbero a digerire la cessione non solo dal punto di vista affettivo, ma anche tecnico. Tutto rimandato ai prossimi giorni, quando arriveranno previse indicazioni sul futuro di Ismael.