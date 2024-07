Milan, torna di moda un vecchio pallino di mercato: Furlani ci pensa

Il Milan starebbe pensando ad un vecchio pallino per rinforzare il centrocampo. La società rossonera sta valutando l’idea.

Furlani, Moncada e Ibrahimovic starebbero valutando un altro profilo per dare maggior peso e qualità al reparto di centrocampo. Non solo Fofana e Rabiot, il Milan sarebbe tornato su un vecchio pallino di mercato. Si tratta di Sofyan Amrabat.

Il Milan mette anche Amrabat nel proprio mirino

Dare maggiore solidità e qualità al centrocampo è uno degli obiettivi di maggior importanza del Milan in questa finestra di calciomercato. Una delle ultimissime novità in casa rossonera riguarda l’interesse del Diavolo per il centrocampista marocchino.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il futuro di Sofyan Amrabat appare tuttora incerto. Il Manchester United non ha ancora deciso se versare o meno la cifra pattuita un anno fa con la Fiorentina. Il centrocampista ex Hellas Verona è approdato in Premier League in prestito con diritto di riscatto. I Red Devils si sono presi ancora del tempo prima di prendere una posizione in merito.

Nel frattempo, il Milan osserva da lontano la situazione. La società rossonera potrebbe decidere di sfruttare l’occasione qualora ci fossero i presupposti per avviare l’operazione. Sofyan Amrabat, che percepisce attualmente un ingaggio da 4 milioni, sarebbe uno degli ultimi nomi presi in considerazione dalla proprietà. Il centrocampista marocchino classe 1996 ha disputato una stagione altalenante, fatta di alti e bassi.

Il calciatore ha raccolto con la maglia del Manchester United 30 presenze, vincendo la FA Cup contro i rivali del City. Il Milan non è l’unico ad aver fatto un pensiero per Sofyan Amrabat, sul centrocampista si sarebbero posati gli occhi anche del Galatasaray.