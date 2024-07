Milan, Zirkzee si allontana: le due alternative di Furlani

Il Corriere dello Sport è sicuro che Joshua Zirkzee si sta allontanando dal Milan. Ecco che Furlani tiene caldi due nomi per il nuovo attacco.

C’è fretta di regalare a Paulo Fonseca il nuovo centravanti che dovrà caricarsi il peso dell’attacco la prossima stagione. Il tecnico si aspetta un profilo di grande livello, e che possa essere il titolare indiscusso. Il Milan aveva scelto Joshua Zirkzee come innesto perfetto, ma la situazione sta continuando a complicarsi. Il Manchester United è in agguato sull’olandese, e il Diavolo resta fermo nella posizione di non pagare i 15 milioni di euro richiesti dall’agente. Così come l’agente non sembra intenzionato a concedere alcuno sconto.

Ecco che Giorgio Furlani si è messo alla ricerca di validi sostituti a Joshua Zirkzee. Si parla tanto di Romelu Lukaku negli ultimi giorni, con la possibilità di prelevarlo dal Chelsea in prestito, ma ad agosto. Secondo il Corriere dello Sport, però, sono altri due nomi le vere alternative all’olandese.

Milan, l’ucraino o il messicano per il nuovo attacco

Il quotidiano sportivo è sicuro che i nomi a cui il Milan sta davvero pensando se l’affare Zirkzee non dovesse andare in porto sono quelli di Artem Dovbyk del Girona e Santiago Gimenez del Feyenoord. Entrambi piacciono per qualità e fiuto del gol, e non è escluso che alla fine il Milan possa puntare su uno dei due. Per Dovbyk servono sempre 40 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria vigente sul suo contratto.

Per Gimenez, il Feyenoord chiede non meno di 50 milioni. Parliamo di costi che il Diavolo sarebbe pronto a sostenere, in virtù del fatto che non ci sono alte commissioni da pagare come per Zirkzee. Sia Dovbyk che Gimenez sono reduci dalle delusioni in Nazionale. Il primo fuori dall’Europeo con l’Ucraina, il secondo con il Messico in Copa America. Sono adesso alla ricerca del riscatto volendosi rilanciare in una big del Vecchio Continente. Il Milan ci pensa!