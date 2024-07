Nuovo messaggio social di Ibra: “La calma prima della tempesta” (FOTO)

L’ex attaccante svedese ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, lasciando un alone di mistero su cosa accadrà nei prossimi giorni.

Zlatan Ibrahimovic sta affrontando la sua terza avventura in casa Milan. Le prime due sono state da calciatore, nel periodo 2010-2012 e successivamente dal 2020 al 2023, condite da 96 gol e due Scudetti conquistati. Ora il 42enne svedese occupa il ruolo di Senior Advisor (manager) dei proprietari della squadra e del management rossonero. Nella giornata di oggi Ibra ha pubblicato un post che lascia spazio all’immaginazione dei tifosi.

Ibrahimovic misterioso: il post su Instagram

L’ex attaccante di Milan, Barcellona e PSG tra le altre ha pubblicato qualche minuto fa una foto su Instagram che lo ritrae rilassarsi all’interno di una piscina. La descrizione del post molto criptica: “The calm before the Storm”, che tradotto dall’inglese significa: “La calma prima della tempesta“.

La speranza dei tifosi è che lo svedese si riferisca a qualche operazione di mercato del Milan, che in questo momento non ha ancora concluso colpi importanti in vista della prossima stagione.