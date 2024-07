Pioli fra gli obiettivi, l’ipotesi è clamorosa: tutto confermato

Ipotesi Pioli clamorosa, lo vogliono in panchina: l’ex Milan potrebbe ripartire da una squadra a sorpresa. Tutti i dettagli

Stefano Pioli dopo cinque anni ha lasciato il Milan. In seguito ad una stagione deludente, conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano della Roma, la società ha deciso di prendere l’inevitabile decisione.

L’ufficialità è arrivata prima dell’ultima partita di Serie A, così da permettere a tutto San Siro di salutarlo nel match contro la Salernitana.

Al suo posto è arrivato, un po’ a sorpresa, Paulo Fonseca. Sarà a Milano in questi giorni per preparare al meglio il ritiro, che inizierà lunedì 8 luglio ovviamente a Milanello.

Nonostante le tante panchine disponibili, nessuna società italiana né europea lo ha scelto, almeno per adesso. Nella conferenza stampa di addio aveva detto che gli sarebbe piaciuto allenare in Premier League, ma per adesso nessuna proposta è arrivata.

C’è però una pista concreta per il futuro di Pioli, confermata in questi minuti da Sky Sports.

Vogliono Pioli, è uno degli obiettivi per la panchina: i dettagli

Qualche settimana fa Fabrizio Romano ha parlato di un’idea araba per l’ex allenatore rossonero. L’Al-Ittihad, che ha da poco esonerato Marcelo Gallardo (ex River finito anche nel listone dei possibili obiettivi del Milan), sta cercando un nuovo tecnico e Pioli è fra gli obiettivi.

Indiscrezione confermata da Sky Sports, che ha citato anche Marco Silva come possibile successore di Gallardo.

Insomma, la strada araba è davvero concreta per l’ormai ex Milan. Per lui chiaramente ci sarebbero grandi prospettive dal punto di vista economico e non sportivo, anche se l’idea di allenare Kanté e Benzema potrebbe essere decisiva.

Vedremo se l’accordo si svilupperà da qui ai prossimi giorni. Pioli al momento si sta godendo il meritato riposo dopo una stagione lunga e faticosa. C’è tempo per decidere il suo futuro e l’Al-Ittihad è più che una suggestione.

Di Pioli si è parlato in questi giorni anche come opzione per la Nazionale in caso di separazione da Luciano Spalletti, che però continuerà il suo percorso in azzurro nonostante la delusione dell’Europeo.

Solo pochi mesi fa sembrava una pista concreta per il Napoli perché molto vicino alle idee di De Laurentiis, alla fine però la scelta è ricaduta su Antonio Conte.

Il tecnico resta quindi senza squadra in attesa di sviluppi. L’Al-Ittihad fa sul serio e potrebbe seriamente diventare la sua nuova squadra.