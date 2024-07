UFFICIALE – Morata è un nuovo giocatore del Milan: scelto il numero di maglia

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Alvaro Morata. Rivelato anche il numero di maglia che indosserà l’attaccante spagnolo.

Finalmente i tifosi del Milan possono abbracciare il loro nuovo attaccante. Sui propri canali ufficiale i Rossoneri hanno comunicato l’acquisto di Alvaro Morata. L’ex centravanti dell’Atletico Madrid, fresco di vittoria dell’Europeo, torna dunque in Serie A dopo le due avventure con la casacca della Juventus. Il Diavolo ha inoltre confermato quale sarà il numero di maglia che sarà sulle spalle del classe ’92.

Milan-Morata, è ufficiale: vestirà la maglia numero 7

Proprio in questi minuti il club rossonero ha ufficializzato il trasferimento dell’attaccante spagnolo. Come si legge nel comunicato l’ex Juventus ha firmato un contratto quadriennale fino al 2028 con opzione per un altro anno. Lo spagnolo indosserà inoltre la maglia numero 7, con Yacine Adli che ha dato la sua disponibilità per cedere il numero che ha indossato fino alla scorsa stagione.

Inizia dunque un nuovo capitolo nella carriera di Morata nel campionato che più di tutti lo ha valorizzato. La speranza è ora quella che possa confermarsi ai livelli mostrati nelle scorse stagione, con il suo apporto che sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dalla società rossonera.