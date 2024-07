Ultim’ora Milan, l’aggiornamento su Pavlovic: non ci sono più dubbi

Aggiornamenti importanti sul fronte Pavlovic, possibile rinforzo per la retroguardia rossonera della prossima stagione.

Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato per regalare a Paulo Fonseca nuovi giocatori che possano fare al caso suo. Il cambio in panchina, infatti, non sarà sufficiente per riportare in alto una squadra che dalla prossima stagione sarà anche orfana di leader tecnici e carismatici come Giroud e Kjaer. Per quanto riguarda il nuove numero nove, la dirigenza ha chiuso il colpo Morata, che però ha scelto la maglia numero sette. In difesa, il prescelto dovrebbe essere Strahinja Pavlovic.

Il difensore serbo piace molto a Fonseca e alla dirigenza, che però non ha ancora trovato l’accordo con RedBull Salisburgo. Il giocatore è stato corteggiato anche da altri club e la squadra austriaca vorrebbe guadagnare almeno 25 milioni dalla sua cessione, anche perché il giocatore ha ancora tre anni di contratto. Il Milan non ha mai mollato la pista e spera di trovare un accordo nei prossimi giorni per mettere a segno un colpo capace di rafforzare la difesa che nell’ultima stagione non ha dato assolutamente le garanzie sperate.

Milan-Pavlovic, mancano solo i dettagli per l’intesa tra le società

Secondo l’importante portale di notizie austriaco Salzburger Nachrichten, Pavlovic sarebbe sempre più vicino al Milan per una cifra che si aggira proprio attorno ai 25 milioni di euro, con bonus compresi. Mancherebbe solo l’intesa fra i due club per completare l’affare, dato che il Diavolo ha già trovato un accordo con il difensore serbo già da tempo, sulla base di un contratto da circa 1.8 milioni di euro a stagione.

Le voci che circolano in Italia dicono che il Milan non vorrebbe andare oltre i 20 milioni e, forse, sarebbe questo il motivo che non avrebbe permesso alle due società di chiudere l’affare. La trattativa potrebbe quindi andare per le lunghe, ma alla fine la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo molto importante. Il difensore classe 2001 vuole fare il grande salto dopo aver già giocato in club abbastanza importanti come Monaco, Basile e Salisburgo appunto.

Il Milan ha bisogno di un nuovo difensore, giovane e roccioso come Pavlovic, che permetterebbe a Fonseca di poter gestire un reparto arretrato molto più completo. Pavlovic farebbe coppia con Tomori e il duo potrebbe dare maggiori garanzie di quanto non non ne abbiano date Kalulu, Gabbia o Thiaw in questa stagione. La trattativa va avanti e le due squadre sembrano intenzionate a chiudere, sperando di trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.