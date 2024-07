Ultim’ora Milan, tutto deciso: Fonseca lo aspetta negli Stati Uniti

I tifosi del Diavolo sono impazienti causa l’immobilismo che si nota sul mercato, Fonseca intanto pensa a come dare spettacolo per il campionato con i giocatori a disposizione.

Mentre Fonseca aspetta Alvaro Morata ha ricevuto delle ottime risposte dai suoi giovani centravanti in amichevole, il Milan attualmente si trova negli Stati Uniti d’America e stanotte ha battuto il Manchester City per 3 reti a 2. In goal sono andati Lorenzo Colombo, per due volte, e Marco Nasti. I due giovani centravanti di Fonseca hanno giocato una gran bella partita, ovviamente il calcio di luglio conta relativamente poco.

Gli spunti dal punto di vista tattico però si sono visti, i rossoneri vogliono sempre avere il pallino del gioco e vanno a prendersi il pallone anche in fase arretrata. In particolare si è evinto uno spirito di sacrificio non indifferente da parte di Saelemakers. Due giorni fa sono arrivati in America Christian Pulisic e Yunus Musah che si sono aggregati alla squadra rossonera a New York. Nella notte è arrivato Rafael Leao che oggi si allenerà per la prima volta in questa stagione. Il prossimo ad arrivare dovrebbe essere Okafor ma Fonseca a sorpresa ha richiesto anche Camarda.

Camarda atteso negli USA

Dopo essere sfortunatamente uscito con l’Italia under 19 dall’Europeo, Camarda è ora atteso negli Stati Uniti d’America. Il baby centravanti del Diavolo ha disputato un ottimo europeo ma sfortunatamente non è bastato all’Italia per superare la Spagna ai tempi supplementari.

Francesco Camarda ha avuto modo di esordire in Serie A nella sua squadra del cuore nella passata annata, sotto la gestione di Stefano Pioli. Il giovane centravanti rossonero continua a stupire nel campionato Primavera così come con la nazionale italiana dove spesso si è contraddistinto per capacità tecniche superiore a quelle dei suoi coetanei. Assieme a lui anche Mattia Liberali ha fatto molto bene con l’Italia negli ultimi tempi, anche lui gioca nel Milan.

A renderlo noto è l’inviato in America della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che sul suo profilo X ha riportato che Camarda è atteso da Fonseca nel ritiro americano nelle prossime ore e parteciperà al resto della tournée con la prima squadra. Nonostante il Campionato Primavera, Euro U17, i playoff del campionato U17 e gli Europei U19, Camarda non conosce riposo e vuole sfruttare subito tutte le occasioni che gli capitano a tiro.

Una vera e propria soddisfazione per il classe 2008 Francesco Camarda, freschissimo di primo contratto da professionista con il Milan.