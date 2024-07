Zirkzee-Milan, l’olandese risponde in diretta: l’indizio di mercato

Continua la telenovela legata al futuro di Joshua Zirkzee, attualmente in forza al Bologna ma conteso da diversi club.

Joshua Zirkzee rimane il nome numero uno per l’attacco del Milan: l’attaccante di proprietà del Bologna è il principale obiettivo di mercato dei rossoneri, che sono sulle sue tracce da diverso tempo, prima ancora che finisse la stagione. La dirigenza di Via Aldo Rossi dovrebbe versare nelle case del club emiliano una cifra pari a 40 milioni di euro, valore della clausola del calciatore olandese: per il Milan questo non è affatto un problema, bensì lo è la richiesta dell’agente dell’attaccante, ovvero le commissioni pari a 15 milioni di euro.

Per la società rossonera la richiesta dell’agente è troppo elevata; il Milan, infatti, sarebbe disposto ad arrivare attorno ai 10 milioni, cifra comunque importante per le casse rossonere. Il futuro di Zirkzee è sempre più in bilico, tra Bologna, Milan e altri club esteri, uno su tutti il Manchester United, che ultimamente sta spingendo forte per averlo in squadra.

Futuro Zirkzee, l’olandese risponde in diretta

Joshua Zirkzee è stato convocato dal CT della Nazionale olandese pochi giorni prima dell’inizio della competizione, a causa dei troppi infortuni che hanno costretto a rivedere la rosa. Nella sfida dei quarti di finale tra Olande e Turchia, Zirkzee ha esordito ad Euro24, giocando i minuti finali. A fine partita è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia, parlando in particolare del suo futuro:

Prossima stagione in Italia? Non lo so vediamo.

Le parole dell’attaccante olandese non fanno di certo pensare ad una decisione imminente circa il suo futuro, futuro che sembra essere più in bilico che definito: il Bologna attualmente rimane la proprietaria del suo cartellino e attende l‘affondo finale di Milan o Manchester United, sapendo che nelle sue casse verranno accreditati 40 milioni di euro.

D’altro canto, Milan e United devono superare lo scoglio commissioni, richieste dall’agente del calciatore. Chi avrà la meglio tra i due club è perchè sicuramente sarà più deciso nel volerlo portare nella rispettiva rosa, sapendo che entrambi hanno bisogno di un attaccante. Il Milan vede in Zirkzee il perfetto sostituto di Giroud, considerato che conosce già molto bene la Serie A e non avrebbe problemi di ambientamento. Ma lo United rimane vigile, alla finestra, dialogando con l’agente del calciatore. La telenovela Zirkzee in questa sessione estiva di mercato sembra dunque proseguire per altri giorni, con lo stesso calciatore che ha confermato di non sapere ancora nulla circa il futuro.