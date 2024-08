Calciomercato Milan, un top club piomba su Leao: la notizia fa tremare i tifosi

Allarme in casa Milan per il futuro di Rafael Leao. Un top club avrebbe messo il portoghese in cima alla lista dei desideri per rinforzarsi.

Il Milan continua a prepararsi per l’avvio della prossima stagione. I Rossoneri hanno accolto in giornata Alvaro Morata, sbarcato a Linate e pronto dunque ad iniziare la sua avventura in rossonero, ed anche Strahinja Pavlovic con il serbo che è stato protagonista della conferenza stampa di presentazione. Il prossimo potrebbe essere Emerson Royal, per il quale si sta cercando di trovare il definitivo accordo con il Tottenham con la fumata bianca che potrebbe anche arrivare entro il fine settimana.

Da monitorare è, però, anche il mercato in uscita. Al momento il Diavolo, come promesso più volte dalla dirigenza, ha trattenuto tutti i suoi big. Il calciomercato ci ha, però, insegnato che non si può mai stare tranquilli. Nelle ultime ore dall’Inghilterra è stata sganciata una vera e propria bomba di mercato con Rafael Leao che sembrerebbe essere finito nel mirino di un top club che vorrebbe provare a strappare il portoghese al club rossonero.

Il Chelsea sogna Leao: è il primo nome in cima alla lista

Secondo quanto riportato dal portale inglese Football.London, il Chelsea sarebbe pronto a piombare sul numero 7 rossonero con l’obiettivo di rafforzare l’organico. I Blues, che stanno lavorando per smaltire in modo massiccio la rosa visti i tanti esuberi, vorrebbero regalarsi un altro grande colpo e il nome di Leao sarebbe il primo nella lista. L’obiettivo Victor Osimhen sembrerebbe essere sempre più lontano, con il portoghese che lo avrebbe sorpassato.

Come detto, il club londinese dovrà liberare di molti esuberi e se dovesse partire almeno uno degli esterni sinistri presenti in rosa, su tutti l’ucraino Mykhaylo Mudryk, l’affondo potrebbe concretizzarsi. La clausola rescissoria da 150 milioni di euro che pendeva sulla testa di Leao è ormai scaduta, ma è chiaro che in caso di offerta spropositata il Milan farebbe le sue valutazioni.

Resta comunque difficile pensare che i Rossoneri possano decidere di provarsi del loro uomo più importante a pochi giorni dall’inizio del campionato, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il Chelsea ha più volte dimostrato di avere un’immensa forza economica ed è per questo motivo che la situazione dovrà essere tenuta sotto controllo. I tifosi ovviamente sperano che si tratti dell’ennesima voce di mercato infondata, ma un po’ di timore c’è.