Lazio-Milan, Fonseca sotto attacco: le scelte fanno discutere

A pochi minuti dall’ufficialità degli 11 titolari che sono scesi in campo contro la Lazio, arrivano le prime critiche nei confronti di Paulo Fonseca.

Per il Milan di Paulo Fonseca è arrivato il momento di affrontare il primo vero big match di stagione, contro la Lazio di Baroni: i rossoneri sono scesi in campo alle ore 20:45 all’Olimpico di Roma, per cercare di ottenere i primi tre punti stagionali, dopo il pareggio contro il Torino e la sconfitta contro il Parma. Un avvio di stagione complicato quello dei rossoneri, che hanno necessità di cambiare marcia il più velocemente possibile, anche perchè fra poco meno di un mese c’è la partita più importante, il Derby.

Contro la Lazio, Fonseca decide di far partire dal primo minuto una formazione piuttosto inedita: il tecnico portoghese ha lasciato in panchina capitan Calabria, inserendo il nuovo acquisto Emerson Royal sulla fascia destra. Pavlovic è stato confermato in mezzo alla difesa insieme a Tomori, mentre sulla sinistra ha schierato Terracciano e non Theo Hernendez. Insieme al francese, rimane in panchina anche il compagno di fascia, Leao: un segnale forte quello del tecnico portoghese, che però ha scatenato non poche polemiche a pochi minuti dall’inizio della gara.

Formazioni Lazio-Milan, Fonseca preso di mira dai tifosi e non solo

Calabria, Theo Hernandez e Leao in panchina contro la Lazio: una scelta particolare quella di Fonseca, che non ha schierato il capitano della squadra rossonera e i due pezzi forti della rosa. Scelta giusta o sbagliata? Lo si potrà dire solamente a fine partita, ma quel che è certo è che tifosi e addetti ai lavori non si capacitano di questa scelta del tecnico portoghese.

A pochi minuti dalla pubblicazione delle formazioni ufficiali, negli studi di Sky Sport si è subito parlato delle scelte di Fonseca, con Teotino che non le ha mandate a dire al tecnico del Milan:

Rinunciare ai due migliori, non so che segnale vuole dare: Fonseca è appena arrivato, il Milan ha giocato due partite ufficiali, i due giocatori di movimento più forti in assoluto sono Theo Hernandez e Leao. Se il Milan vuole fare delle cose grandi in questo campionato deve affidarsi a questi due giocatori.

Il tecnico portoghese è stato preso di mira anche dai tifosi della squadra rossonera, che si sono scagliati contro Fonseca appena hanno saputo delle scelte di formazioni. In particolare, sul social X sono diventati virali alcuni commenti che non lasciano scampo al nuovo allenatore del Milan, e nemmeno alla società di Via Aldo Rossi. Questi alcuni commenti: