Lazio-Milan, scoppia la polemica: c’entrano Leao e Theo

Rafael Leao e Theo Hernandez fanno discutere. Il loro atteggiamento non è passato inosservati agli occhi dei tifosi del Milan.

Fa discutere e non poco quanto è accaduto nei minuti finali della ripresa del match Lazio-Milan, gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Ad alimentare polemiche e dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori è stato il comportamento assunto da Rafael Leao e Theo Hernandez durante il consueto cooling break.

Theo e Leao fanno discutere il popolo rossonero

Non è affatto passato in osservato il comportamento assunto da Rafael Leao e Theo Hernandez nei minuti finali del secondo tempo. I due sono subentrati nella ripresa dopo l’esclusione a sorpresa dalla formazione titolare da parte di mister Paulo Fonseca.

Dopo la rete del 2-2, arrivata proprio grazie ad un’azione corale che ha visto protagonisti proprio Theo Hernandez e Rafael Leao, allo stadio Olimpico è andato in scena il solito cooling break a causa dell’eccessivo caldo. Nel corso della breve pausa, il terzino francese e l’attaccante portoghese hanno attirato l’attenzione per il loro discutibile comportamento.



L’atteggiamento non è passato inosservato, venendo subito catturato dalle telecamere di Dazn. Entrambi non hanno preso parte alla riunione di squadra, estraniandosi dal contesto rossonero mentre mister Paulo Fonseca cercava di infondere le ultime direttive tattiche agli altri nove giocatori. Un segnale forte che non lascia presagire nulla di buono. Dopo stasera, sembra che i rapporti con l’allenatore si stiano incrinando.

Il loro atteggiamento ha creato e continua a fomentare una serie infinita di polemiche tra i tifosi rossoneri, sopratutto sui social network. Comportamento che sembra chiaramente far capire che Theo Hernandez e Rafael Leao, autore del pareggio, non hanno affatto mandato giù le scelte tattiche decise da mister Paulo Fonseca per la gara con la Lazio.

Tuttavia, i due rossoneri, insieme agli altri subentrati Musah e Abraham, hanno avuto un ottimo impatto sulla gara, dimostrandosi determinanti per le sorti del Milan. I cambi hanno permesso alla formazione lombarda di uscire con un pareggio dallo stadio Olimpico, rendendo vana la rimonta biancoceleste con i gol di Castellanos e Dia.