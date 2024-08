Mercato Milan, Fonseca non ha dubbi: il calciatore è avvisato!

Il neo tecnico rossonero Paulo Fonseca comincia a mettere le cose in chiaro, dopo il primo mese alla guida della rosa rossonera.

La stagione 2023/2024 del Milan si è conclusa con un secondo posto in Serie A e una serie di eliminazioni durante il cammino stagionale: prima la Champions League, poi la Coppa Italia e infine l’Europa League. Eliminazioni che sono state determinanti per la società rossonera, che a fine stagione ha terminato la collaborazione con l’ex tecnico Stefano Pioli. A giugno, il Milan ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo allenatore, il portoghese Paulo Fonseca, che ha iniziato il proprio lavoro con gli uomini a disposizione ad inizio luglio.

Il lavoro di Paulo Fonseca comincia a dare i suoi frutti: i rossoneri attualmente si trovano in America e hanno disputato due amichevoli, rispettivamente contro United e Real Madrid, vincendole entrambe. Ora i rossoneri sono attesi dall’ultima amichevole americana, contro il Barcellona. Fonseca ha iniziato a lavorare fin da subito sulla fase difensiva, che nella passata stagione si è rivelata essere uno dei punti deboli della formazione rossonera; inoltre, il tecnico ha definito subito con la società gli obiettivi di mercato.

Fonseca è stato chiaro con Jovic: la posizione del tecnico

Il tecnico portoghese, appena sbarcato a Milano, aveva le idee ben chiare, sia per il calciomercato sia per il lavoro da svolgere con la squadra rossonera. Fonseca si è subito sbilanciato in tal senso, anche perchè i rossoneri erano alla ricerca di un attaccante: dopo essersi visti sfumare Zirkzee, Fonseca ha spinto per portare a Milano Morata, e il tecnico portoghese è stato accontentato.

Ora Fonseca sta parlando con quei giocatori che attualmente non rientrerebbero nei suoi piani, e uno di questi è Luka Jovic, attaccante arrivato al Milan la scorsa estate: Fonseca sta spingendo per avere Abraham al suo posto.

Come riportato da calciomercato.com, la situazione legata a Luka Jovic è da risolvere entro il 30 agosto: l’attaccante ha rinnovato con il Milan fino al 30 giugno 2025, ma Fonseca gli ha già comunicato che non è al centro del suo progetto, poiché non rispecchia le caratteristiche tecniche richieste dal tecnico.

L’attaccante serbo vorrebbe tuttavia rimanere a Milanello, considerato che nell’ultima stagione è stato determinante, soprattutto a partita in corso; tuttavia Fonseca sta spingendo per avere Abraham. Il Milan ha a disposizione una ventina di giorni per chiarire la sua posizione e nel caso trovare anche una soluzione per il prestito.