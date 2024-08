Mercato Milan, interesse vivo della Premier League verso il giocatore: le ultime

Il club rossonero ora pensa anche alle cessioni e in uscita ci sono diversi giocatori. La Premier League è in agguato su alcuni di loro.

Il Milan è una delle squadre italiane più attive sul mercato. Il Diavolo infatti con Ibrahimovic, Moncada e Furlani ha lavorato molto per fornire a Paulo Fonseca una squadra più competitiva e lunga. A partire dall’attacco, con un nuovo giocatore di ruolo importante come Morata. Altri colpi in difesa hanno coadiuvato e ora l’ultimo acquisto di Emerson Royal completa la difesa, appunto, assieme a Pavlovic e presto ci sarà il centrocampo da rimettere a posto.

A centrocampo però potrebbero esserci modifiche perchè su tutti in entrata troviamo le preferenze di Fofana e Samardzic. In uscita ora invece c’è Yacine Adli. Il francese con Pioli, nell’ultima stagione, ha avuto un buon risveglio dopo il suo arrivo silenzioso a Milano. La sua fedeltà rossonera ha ripagato ma ora il suo futuro potrebbe comunque essere lontano da Milano. La Premier League su tutte vorrebbe il francese ma anche Thiaw è nell’occhio del campionato inglese.

Milan, Adli corteggiato da tre squadre di Premier League: quale futuro per lui?

Yacine Adli nella stagione passata ha avuto modo, finalmente, di mettersi in mostra. Deve molto a Pioli forse che ha avuto il coraggio di buttare nella mischia un giocatore che ha aspettato tanto e non ha brillato troppo all’inizio. Il francese è sempre stato attaccato alla maglia però e ha sempre dato tutto per il Milan, in campo e fuori dal campo. Però ora i molti arrivi in entrata costringono il club a fare pulizie e su tutti Adli e Thiaw potrebbero essere i sacrificati del Milan.

Hanno buoni corteggiatori e Yacine Adli è voluto molto dalla Premier League. Secondo calciomercato.com su di lui ci sono Leicester, Nottingham Forest e ora anche il Brentford. La valutazione del club per il centrocampista rossonero è di 14 milioni di euro e il giocatore partirà solo per le cifre adeguate richieste dal club.

Dunque il Milan non fa sconti e la stessa cosa varrà anche per Thiaw dove il Milan ascolterà solo le offerte che supereranno i 40 milioni di euro richiesti. Presto dunque per il Diavolo potranno esserci movimenti in uscita e Yacine Adli potrebbe essere uno dei sacrificati che farà spazio ad un probabile nuovo acquisto imminente. La sua cessione potrebbe difatti sbloccare la trattativa per Youssouf Fofana al Milan dando al Monaco le cifre richieste.