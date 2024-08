Mercato Milan, Pobega è in uscita: due squadre su di lui dalla Serie A

Dopo aver salutato Kalulu, il Milan continua a lavorare sulle uscite: occhi puntati su Pobega, con due club di Serie A sulle sue tracce.

Il Milan vuole provare a chiudere al meglio questa sessione di mercato. Dopo l’acquisto di Youssouf Fofana, il club rossonero si starebbe adesso concentrando sulla cessione dei calciatori che non sembrerebbero rientrare nei piani di Paulo Fonseca. Dopo aver salutato Pierre Kalulu, che si trasferirà alla Juventus in prestito con diritto di riscatto (prestito oneroso di 3.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 14 milioni, più altri 3 milioni di possibili bonus), la dirigenza del club di Via Aldo Rossi starebbe lavorando per trovare una sistemazione anche per Tommaso Pobega.

Con l’arrivo di Fofana il mercato rossonero potrebbe ritenersi chiuso, ma alcune cessioni potrebbero finanziare un ultimo colpo per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico portoghese. Il centrocampista italiano (in uscita dal Milan proprio come Yacine Adli) non è stato convocato per la prima gara di campionato contro il Torino proprio perché non rientrerebbe nei piani del club e la sua cessione sembrerebbe essere vicina. Ben due club di Serie A sono di lui. Difatti non c’è solo il Genoa che ha già mostrato interesse verso di lui.

Milan, non solo il Genoa su Pobega: anche un’altra italiana monitora il calciatore

Dopo aver salutato Pierre Kalulu, arrivato questa mattina al JMedical per svolgere le visite mediche con la Juventus, il Milan è pronto a salutare anche Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano, out dalla lista dei convocati per la gara contro il Torino, non rientra nei piani di Fonseca e sarebbe pronto a salutare il club rossonero. Secondo quanto riportato da La Repubblica il futuro del classe 1999 sembrerebbe essere destinato ad essere rossoblù, con Bologna e Genoa che vorrebbero acquistarlo.

Il club più accreditato a prenderlo sembra essere proprio quello allenato da Vincenzo Italiano, con la dirigenza felsinea intenzionata a consegnare al tecnico ex Fiorentina il centrocampista italiano. Anche Alberto Gilardino sembrerebbe apprezzare molto Pobega, ma la possibilità di continuare a giocare la Champions League con il Bologna potrebbe complicare molto la trattativa per il Grifone.

La cifra per strappare Pobega al Milan dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro e i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere meglio il suo futuro. Con il Diavolo il classe 1999 ha messo a referto 43 gettoni tra serie A, Coppa Italia e Champions League, condite da 3 gol.