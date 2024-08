Mercato Milan, possibile addio a sorpresa: spunta un club di serie A

Il calciomercato è ancora aperto e un rossonero può lasciare a sorpresa il Milan: un club di Serie A è interessato.

La nuova stagione del Milan è ufficialmente iniziata sabato scorso, quando i rossoneri sono scesi in campo per la prima giornata di Campionato contro il Torino, a San Siro: in svantaggio di due reti, la squadra allenata dal neo tecnico Paulo Fonseca è riuscita ad agguantare il pareggio nei minuti finali, grazie ai gol del neo arrivato Alvaro Morata e di Okafor, entrambi subentrati dalla panchina nella seconda frazione di gioco.

Dopo le amichevoli pre-stagionali, in cui il Milan ha messo in campo delle belle prestazioni contro alcune big europee, la squadra rossonera contro il Torino è partita con il freno a mano tirato, complice probabilmente anche alcuni titolari della formazione non schierati dal primo minuto da Fonseca. Il tecnico portoghese deve subito cercare di integrare i nuovi acquisti nell’undici titolare e i nazionali rientrati da poco dalle vacanze devono al più presto tornare in forma, perchè il Milan ha bisogno soprattutto di loro.

Mentre la Serie A è cominciata, rimane aperto ancora per pochi giorni il calciomercato, che può regalare altri colpi di scena.

Milan, Terracciano piace ad un club di Serie A

Salvo colpi di scena, il calciomercato del Milan in entrata dovrebbe essere concluso; non è così, invece, per quello in uscita, poiché la dirigenza di Via Aldo Rossi ha necessità di piazzare altrove gli esuberi e quei giocatori già messi fuori da Fonseca. Nelle ultime ore, inoltre, si è fatta avanti la notizia circa un interesse del Como per Filippo Terracciano: il Milan starebbe valutando la sua cessione.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il neo promosso Como è alla ricerca di un terzino sinistro e avrebbe individuato Terracciano come possibile innesto. Il giovane terzino classe 2003, arrivato al Milan lo scorso gennaio a titolo definitivo dall’Hellas Verona, ha trovato poco spazio e dinnanzi ad una buona offerta, il Milan potrebbe valutare la sua cessione.

Nella scorsa stagione, con la maglia rossonera Terracciano ha totalizzato 6 presenze tra Campionato, Europa League e Coppa Italia. Il terzino ex Hellas è stato acquistato come vice Theo Hernandez, ma anche Fonseca nella prima giornata di Campionato non lo ha utilizzato al posto del francese e ha preferito inserire Saelemaekers in quel ruolo. Da qui la decisione del Milan di valutare la cessione, per far trovare più minutaggio al giovane calciatore.