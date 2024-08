Milan, decisione presa: il giocatore dirà addio a parametro zero

Il Milan ha preso una decisione molto chiara sul futuro dell’esperto calciatore: saluterà il club rossonero a parametro zero.

Dopo aver completato, o quasi, quello che è il quadro delle operazioni in entrata, adesso l’attenzione del Milan si è focalizzata principalmente sulle operazioni in uscita. La società rossonera proverà a fare sua questa ultima fase di mercato per piazzare i cosiddetti esuberi. Sono molti i giocatori che non rientrano nei piani tecnico tattici di mister Paulo Fonseca, come Tommaso Pobega, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu.

Alla folta lista dei rossoneri che si ritrovano con la valigia in mano, c’è anche Divock Origi. Quest’ultimo è proprio uno dei principali nomi di cui il club rossonero vuole liberarsi il prima possibile, avendo sopratutto un ingaggio che grava in maniera significativa sulle finanze del club. Per quanto riguarda il belga, la società rossonera avrebbe preso una decisione molto chiara.

Decisione presa: Origi saluta

L’attaccante belga, reduce da una deludente stagione in Inghilterra con il Nottingham Forest, sarebbe ormai prossimo dal mettere il punto fine alla sua permanenza al Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, Divock Origi avrebbe ricevuto il via libera da parte della stessa società rossonera per l’addio a parametro zero nelle ultime settimane di calciomercato.

L’entourage del calciatore continua ad essere alla costante ricerca della giusta destinazione per il suo assistito. Per adesso, le ipotesi prese in considerazione dagli agenti di Origi sarebbero tre: Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti. Una di queste sarà la prossima meta dell’attaccante ex Liverpool.

Nonostante gli scarsi risultati ottenuti nella sua ultima stagione, il giocatore classe 1995 resta comunque un profilo interessante agli occhi di alcuni club. Nella precedente annata, il belga ha realizzato a malapena un gol e un assist in 22 partite giocate. Tuttavia, le offerte non mancano e adesso il centravanti è pronto a partire all’insegna di una nuova avventura lontano dall’Europa.

I prossimi giorni, dunque, potrebbero essere cruciali per il futuro di Divock Origi. La cosa certa è che il centravanti belga saluterà i rossoneri in questa finestra di mercato, permettendo al Milan di scrollarsi di dosso un ingaggio da 4 milioni netti a stagione.

Oltre ad Origi, il Milan starebbe lavorando anche su altre sue operazioni in uscita che sembrano essere ormai vicinissime alla chiusura. I protagonisti in questione sono Fodé Ballo-Touré e Marco Nasti. Il difensore senegalese, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbe sempre più vicino al trasferimento in Francia, alla corte del Saint-Etienne. Mentre il giovane attaccante rossonero è ad un passo dall’approdo alla Cremonese. Fodé Ballo-Touré e Marco Nasti dovrebbero lasciare il Milan a titolo definitivo.