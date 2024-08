Lazio-Milan, Fonseca pensa a diverse novità: il tecnico è pronto a rivoluzionare la formazione

Mister Paulo Fonseca sarebbe pronto a stravolgere la formazione in vista della gara con la Lazio: il tecnico pensa a diverse novità.

C’è tanta rabbia e amarezza in casa Milan per le prime due uscite di campionato, ma allo stesso tempo grande desiderio di tornare a rialzare la testa. Dopo il solo punto raccolto, pareggiando in casa col Torino e perdendo in trasferta a Parma, la squadra di mister Paulo Fonseca andrà a caccia del riscatto in occasione dell’insidiosissima gara esterna contro la Lazio di Baroni. Il Milan andrà alla ricerca dei suoi primi tre punti domani sera, dove alle ore 20:45 metterà appunto piede sul manto erboso dello stadio Olimpico per la terza giornata di Serie A.

Il Milan è atteso da un’altra gara delicata e ricca di trappole. I rossoneri si proiettano alla sfida in terra capitolina dopo il tremendo schiaffo incassato dalla squadra di Pecchia, dove la formazione lombarda è parsa spaesata tatticamente, priva di idee in fase offensiva e sopratutto di attitudine da grande club. La squadra di Fonseca vuole mettersi alle spalle il ko di Parma vincendo e convincendo a Roma. Per riuscire nel proprio intento, il tecnico portoghese sta lavorando assiduamente sull’undici ideale da mandare in campo dal primo minuto. L’allenatore portoghese potrebbe decidere di stravolgere la formazione, facendo leva principalmente su quelli che sono i nuovi arrivati.

Fonseca cambia: il tecnico è pronto a stravolgere la formazione in vista della Lazio

Il tecnico portoghese vuole dare una forte scossa alla squadra e per farlo starebbe pensando di dare rivoluzionare la formazione titolare. Paulo Fonseca, in cerca di una quadra sia tattica che sul piano del gioco, potrebbe decidere seriamente di affidarsi a tutti i nuovi volti arrivati da questa sessione estiva di calciomercato per la gara con la Lazio, eccezion fatta per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo sta ancora lavorando per recuperare quanto prima dal proprio infortunio muscolare.

Nonostante la brutta caduta di Parma, Fonseca dovrebbe comunque restare fedele al 4-2-3-1, facendo però un piccolo cambiamento negli interpreti. Sono diversi i problemi che continuano ad attanagliare il mister rossonero, uno di questi è quello su chi schierare come terzino destro tra Emerson Royal e Calabria, il primo però sempre essere l’indiziato numero uno per una maglia da titolare.

Per quanto riguarda la porta ci sono pochi dubbi, ci sarà Maignan. Mentre per i quattro di difesa, Fonseca di fatto potrebbe lanciare dal primo minuto Emerson Royal sulla destra, con Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez a completare la retroguardia rossonera. Querst’ultiumo ha di più qualcosa da farsi perdonare dopo la prestazione a dir poco negativa di Parma. Il francese, di fatto, è stato uno dei peggiori sul terreno di gioco dell’Ennio Tardini. Proprio in difesa sarebbe ancora vivo un ballottaggio tra Tomori e Gabbia. Panchina per Thiaw, non al meglio della condizione dopo la leggera distorsione alla caviglia.

Mentre per il lavoro in mediana, il tecnico portoghese starebbe considerando l’idea di fare spazio alla coppia Fofana-Reijnders. Tra le linee, invece, dovrebbe agire nuovamente Loftus-Cheek, con Pulisic e Leao sugli esterni. Anche se la posizione del calciatore inglese resta ancora uno dei principali nodi da sciogliere. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Okafor e Jovic. Al momento, sembra essere lo svizzero in vantaggio nelle scelte di mister Paulo Fonseca.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Castrovilli, Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Okafor.