Milan, Fonseca stravolge la formazione: i possibili cambi in vista del Parma

Fonseca potrebbe spiazzare tutti con le sue scelte in vista del Parma: il tecnico pensa a diversi cambi, uno su tutti riguarda l’attacco.

Uscire dallo stadio Ennio Tardini con una vittoria. È questo l’imperativo categorico imposto in casa Milan in vista della seconda giornata di campionato contro il Parma di Pecchia, in programma domani alle ore 18:30. Dopo il pareggio amaro ottenuto al debutto in casa con il Torino, i rossoneri hanno un necessario bisogno di portare a casa i tre punti nel loro secondo impegno ufficiale della stagione per iniziare una corsa spedita verso il vertice della classifica.

Il Milan affronterà anch’egli una squadra reduce da un pareggio all’esordio. Il neopromosso Parma ospiterà il Diavolo tra le proprie mura dopo essere uscito con un punto dal match interno con la Fiorentina di Palladino (1-1). Sono diversi i cambi di formazione a cui mister Paulo Fonseca starebbe pensando rispetto agli undici mandati in campo al debutto stagionale col Torino. Il tecnico portoghese potrebbe decidere nuovamente di spaziare tutti, specialmente con una mossa in attacco. Dunque, dopo aver fatto discutere tifosi e addetti ai lavori per le scelte di Milan-Torino, l’allenatore rossonero ancora una volta sarebbe pronto a far parlare di sé anche a margine della sfida di Parma.

Fonseca pronto a spiazzare tutti: cambio in attacco

Mister Paulo Fonseca sta studiando tutte le possibili soluzioni a sua disposizione per cercare di mandare in campo la miglior formazione possibile contro il Parma, consapevole che saranno tre gli assenti della gara. Non prenderanno parte al match gli infortunati Alessandro Florenzi, Marco Sportiello e Alvaro Morata.

Al di là di Morata, che dovrebbe tornare per la gara col Venezia, Fonseca starebbe valutando l’idea di affidarsi principalmente ai nuovi arrivati in occasione della trasferta in Emilia. Tra i pali pochi dubbi, ci sarà Maignan. Per la linea di difesa, salgono le quotazioni del quartetto composto da Emerson Royal, Tomori, Pavlovic e Theo Hernandez. Quindi, si va verso anche il rientro nella formazione titolare del terzino francese, dopo la panchina col Torino.

Per quanto riguarda la mediana, l’allenatore ex Roma potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto il tandem formato da Fofana e Reijnders. Solo panchina per Bennacer, giocatore in uscita sempre più verso l’Arabia Saudita. Sulla trequarti, invece, dovrebbe tornare Loftus-Cheek, impiegato in mediana all’esordio. Una scelta che quindi spingerebbe Pulisic verso il rientro sull’esterno sinistro. Sull’altro versante offensivo, ci sarà Rafael Leao.

Il cambio più evidente, però, potrebbe arrivare in merito alla scelta del centravanti. Dato l’infortunio di Morata e gli scarsi risultati ottenuti da Jovic, Fonseca starebbe considerando di affidare il peso dell’attacco rossonero nelle mani di Okafor, in gol contro i granata. Al momento, il giocatore svizzero, la cui rete all’esordio ha permesso al Diavolo di evitare l’amaro della sconfitta, sembrerebbe in netto vantaggi al centravanti serbo. Fonseca potrebbe dare un’idea delle prossime questo pomeriggio, a margine della conferenza stampa di presentazione per Parma-Milan che si terrà alle ore 14:00.



Le probabili formazioni

Parma (4-2-3-1): Suzuki, Coulibaly W., Delprato, Circati, Valeri, Estevez, Bernabé, Man, Sohm, Mihalia, Bonny.

Milan (4-2-3-1): Maignan , Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Fofana, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Okafor.