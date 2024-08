Milan, Furlani ha due grane da risolvere: Fonseca sulle spine

In casa Milan si lavora su due giocatori prima della chiusura del calciomercato, di seguito riportate le ultime novità

Giorni frenetici in casa Milan in vista sia della preparazione della prossima partita, ma anche del calciomercato. In programma i rossoneri hanno il match contro la Lazio domani, sabato 31 agosto, alle ore 20.45, fuori casa. La squadra cercherà di tornare a Milano con i tre punti della prima vittoria di questa stagione.

Per quanto riguarda il mercato, invece, oggi è l’ultimo giorno prima della chiusura a mezzanotte. La società del Diavolo proverà a sistemare l’ultimo paio di questioni che sono rimaste ancora aperte. Il tempo è poco, ma le sorprese degli ultimi minuti sono sempre dietro l’angolo e la dirigenza rossonera deve trovarsi sempre pronta.

Il Milan, in questo mercato, ha lavorato sia sui giocatori in entrata come Alvaro Morata, Emerson Royal, Strahinja Pavlovic e Youssouf Fofana. Ma anche sui calciatori in uscita come Pierre Kalulu, Olivier Giroud, Yacin Adli e Simon Kjaer. Il mercato, però, non è ancora finito e negli ultimi giorni il nome più caldo per lasciare Milano per una possibile partenza era stato quello di Ismael Bennacer, che per tutta l’estate ha ricevuto vari ammiccamenti dall’Arabia Saudita, senza che questi si concretizzassero però in un’offerta ufficiale. Inoltre, non è stata esercitata la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valida per tutti i due mesi di trattative. Un’altra questione da risolvere è quella legata a Luka Jovic, che ha prolungato di un altro anno il contratto con il club rossonero ma che è stato messo sulla lista dei partenti dopo le ultime due partite.

Mercato Milan, le ultime novità sul futuro di Ismael Bennacer e Luka Jovic

Ismael Bennacer e Luka Jovic sono due dei possibili indiziati per la partenza in questo ultimo giorno di mercato. Mentre il giocatore algerino ha atteso fino all’ultimo una proposta che soddisfasse anche le casse del Milan, Luka Jovic ha, invece, fatto sapere attraverso il suo agente Ramadani di volersi giocare ancora le sue carte in rossonero. Di seguito riportato quello che bisogna sapere secondo quanto detto del Corriere dello Sport.

Il Milan, per Ismael Bennacer, ha aspettato una proposta da almeno 30 milioni di euro, arrivando anche a non allenarsi tra lunedì 26 agosto e mercoledì 28 agosto per preservarsi in vista di una possibile cessione. Nessuno però si è fatto avanti e di conseguenza è rientrato ad allenarsi con il resto del gruppo. Salvo sorprese, dal momento che il mercato in Arabia Saudita chiuderà il 6 settembre, il serbo resterà per un’altra stagione al Milan.

Per quanto riguarda Luka Jovic, invece, un paio di club spagnoli si sono interessati alla sua situazione, ma il giocatore vuole rimanere in rossonero comprendendo il rischio di essere escluso dalla lista per la Champions League.

Ore calde quindi in queste ultime ore di mercato dove tutto si deciderà, ma a meno di clamorosi colpi di scena il Milan ha completato il suo mercato estivo.