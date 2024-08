Milan, Morata out: pazza idea di Fonseca contro il Parma

Il Milan e Fonseca devono fare i conti con l’assenza di Alvaro Morata per infortunio. Contro il Parma, l’allenatore sta pensando ad una pazza soluzione per sostituirlo.

Il Milan non ha iniziato col botto il suo campionato, anzi. Ha rischiato di autosabotarsi la squadra di Paulo Fonseca, che contro il Torino è andata sotto di ben due gol. Solo i cambi sono stati provvidenziali, e hanno permesso al Diavolo di acciuffare quantomeno un pareggio. 2-2 a San Siro il risultato finale di Milan-Torino. Ci sono voluti i gol del nuovo acquisto Alvaro Morata e di Noah Okafor per riprenderla. Grandi emozioni nel finale al Meazza. I tifosi e Fonseca sono subito stati soddisfatti del primo apporto di Morata dunque, attaccante acquistato come sostituto di Giroud, e quindi come titolare.

Ma è ormai risaputo che lo spagnolo si è fermato nell’ultimo allenamento per un guaio muscolare. Niente di buono per il Milan e per Fonseca. L’allenatore lusitano era già pronto a schierare l’ex Atletico Madrid dal primo minuto contro il Parma, nella prossima di campionato, ma il fato ha stravolto ogni piano. Morata potrebbe anche saltare la terza di Serie A contro la Lazio. Insomma, non buone notizie. E Fonseca si è dunque ritrovato a pensare alla migliore soluzione per sostituire lo spagnolo contro il Parma sabato pomeriggio al Tardini.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’allenatore sta pensando ad una soluzione a sorpresa.

Milan, chi al posto di Morata? No a Okafor

Secondo il giornalista, sono tre le soluzioni al vaglio di Paulo Fonseca per sostituire Alvaro Morata già contro il Parma. Una porta sicuramente a Luka Jovic, il suo rimpiazzo naturale. Ma abbiamo ben visto come il serbo sia più produttivo a gara in corso che dal primo minuto. Opaco e poco reattivo nella gara contro il Torino da titolare! Se ne è ben accorto anche Fonseca, che per questo sta valutando di schierare Noah Okafor, autore del pareggio a San Siro, come prima punta. Lo svizzero ha dimostrato ampiamente di saperlo fare, ma Di Marzio riferisce l’allenatore sta pensando ad un’altra ‘pazza’ soluzione. Quale?

Schierare Rafael Leao da centravanti, così da sorprendere l’avversario e affidarsi alla velocità del suo connazionale. Anche perché, il Milan ha abbondanza di esterni in rosa, e al posto di Rafa sulla sinistra potrebbe agire uno tra Christian Pulisic e Noah Okafor per l’appunto. I prossimi allenamenti dei rossoneri potranno darci indicazioni più chiare e concrete in questo senso. Già da domani sono attese novità.