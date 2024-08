Milan-Roma, non è finita: sfida aperta per un acquisto

Nuovi intrecci fra Milan e Roma: dopo lo scambio Saelemaekers-Abraham, le due società si sfidano per un acquisto. Tutti i dettagli

Milan e Roma negli ultimi mesi hanno visto spesso il loro destino incrociarsi. A parte da gennaio, quando la sconfitta dei giallorossi a San Siro è costata la panchina a José Mourinho e ha così dato inizio all’era De Rossi.

Poi lo scontro epico in Europa League, con il passaggio del turno dei giallorossi, e infine l’amichevole a fine campionato in Australia. E adesso, nuovi incroci anche sul mercato.

Si sta lavorando in queste ore allo scambio fra Saelemaekers e Abraham: domani mattina si potrà definire il tutto, coi rossoneri che pagheranno circa 8-9 milioni oltre il cartellino del belga per prendere l’attaccante.

L’inglese è una esplicita richiesta di Fonseca, che lo stima moltissimo: con lui il Milan ha un centravanti di riserva o comunque una carta a partita in corso.

Ma non è finita perché fra Milan e Roma c’è ancora un altro intreccio che potrebbe accendersi nelle ultime ore di mercato.

Roma in vantaggio sul Milan: colpo sempre più vicino

Il nome è ormai noto: è Manu Koné, obiettivo di mercato di entrambe le squadre. In questo momento però in vantaggio c’è la Roma: la cessione di Abraham, e quella molto probabile di Bove, consente ai giallorossi di avere a disposizione un tesoretto da investire subito.

Al contrario, il Milan dovrebbe prima cedere qualcosa: sia per una questione economica che, soprattutto, per il problema liste.

Il primo indiziato all’addio è Bennacer, ma in questo momento non c’è niente di troppo avanzato con l’Arabia Saudita.

Insomma, per i rossoneri la pista Koné si sta complicando in maniera irreversibile. Invece la Roma ha la strada spianata: la sfida, quindi, potrebbero vincerla ancora i giallorossi dopo quelle in campo negli ultimi mesi.