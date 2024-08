Milan, sorpresa Camarda: Fonseca non perde tempo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’attacco del Milan in vista della sfida a Parma. Potrebbe esserci una grande sorpresa al Tardini.

Il Milan di Paulo Fonseca è tornato a lavoro dopo il pareggio dolce amaro contro il Torino alla prima di campionato. Si voleva partire con i 3 punti, ma alcuni errori di lettura iniziale hanno complicato i piani della squadra rossonera. Il pareggio, per come si era messa, è stato certamente provvidenziale. Ma a non migliorare la situazione è stato l’infortunio rimediato da Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo si è fermato in allenamento dopo la sfida di San Siro. Per lui un guaio muscolare che potrebbe tenerlo ai box sino alla sosta Nazionali. Niente di buono per il Diavolo, che si ritrova subito senza la punta titolare.

Un vero peccato, perché tutto faceva dire che Fonseca sarebbe stato pronto a lanciare dal primo minuto Morata nella prossima di campionato contro il Parma. E invece il tecnico lusitano dovrà subito pensare a come sostituirlo. Le opzioni sono diverse. Si è anche presupposta la possibile partenza di Rafael Leao da centravanti, con uno tra Noah Okafor e Christian Pulisic a prendere il suo posto sulla sinistra. Ad oggi, però, tale soluzione appare la meno probabile.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il reale ballottaggio in attacco riguarda Okafor e Jovic. Uno tra i due partirà da prima punta contro il Parma al Tardini. Favorito è lo svizzero dopo le ottime prove contro il Monza al Trofeo Berlusconi e appunto contro il Torino. Ma nel frattempo potrebbe esserci anche la sorpresa Camarda.

Milan, Fonseca chiama Camarda: i dettagli

L’emergenza in attacco per il Milan ha spinto i tifosi a chiamare a gran voce la presenza di Francesco Camarda in Prima Squadra. Il gioellino rossonero dell’attacco è stato subito decisivo nella prima in Serie C col Milan Futuro. Sua la doppietta che ha segnato la rimonta. Camarda ha comunque continuato ad allenarsi con la squadra Under 23 in questi giorni, ma secondo la Gazzetta dello Sport Fonseca dovrebbe chiamarlo tra i grandi nel corso di questa settimana e portarlo con sè a Parma per la seconda di Serie A.

Partirebbe titolare? Ovviamente no. Per Francesco sarebbe pronto un posto in panchina e chissà qualche minuto nel secondo tempo in base alle esigenze che detterà la gara. La rosea sottolinea che è impossibile che Fonseca punti subito su di lui infatti, ma è assai probabile che rientri nella lista dei convocati per la trasferta parmigiana.