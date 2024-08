News Milan, svolta imminente nel futuro di Thiaw: l’annuncio non lascia dubbi

News Milan, arrivano importanti novità in merito al futuro di Malick Thiaw, di seguito riportata l’ultima notizia.

Il Milan sta lasciando il segno durante il DIRECTV Soccer Champions Tour dove in programma ha amichevoli contro squadre importanti. Cresce così l’attesa in vista della prossima stagione per i rossoneri dove per la prima partita di campionato dovranno sfidare in casa il Torino sabato 17 agosto alle ore 20.45. L’obiettivo per questa stagione è quello di ritornare a vincere e di poter creare un ciclo che possa essere duraturo nel tempo. Per questo motivo in casa rossonera ci sono varie novità. Quella più importante riguarda la panchina con l’arrivo di Paulo Fonseca. Per la società del Diavolo, quindi, bisogna trovare i giusti giocatori funzionali alla sua idea di gioco e per questo motivo lavorano concentrati sul mercato sia in entrata ma anche in uscita.

La prima ufficialità è stata quella di Alvaro Morata, che diventerà la nuova punta del Milan dopo l’addio di Giroud. Successivamente anche l’arrivo del classe 2001 Pavlovic. La dirigenza continua così a lavorare su altri nomi presenti in lista per vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Inoltre, sta studiando anche il mercato in uscita per poter piazzare i giocatori che non rientrano nel progetto tecnico di Fonseca. Attualmente, in casa del Milan, il nome su cui vi è maggiore attenzione è quello del difensore centrale tedesco Malick Thiaw, su cui circolano diverse voci.

Mercato Milan, le ultime novità sul futuro di Thiaw

Nelle scorse settimane era stato confermato un interesse vivo del Newcastle United per Thiaw. Al momento però non è arrivata nessuna proposta sul tavolo della società e potrebbe non arrivare da parte della squadra inglese in quanto avrebbe aperto le trattative per un altro obiettivo in difesa. Di seguito è riportata la notizia

Il Newcastle United aveva puntato gli occhi sul difensore centrale rossonero Thiaw, arrivato due stagioni fa dallo Schalke 04. Come viene riportato dal giornalista David Ornestein sul The Athetic, nelle ultime ore il Newcastle avrebbe avviato la trattativa con il Crystal Palace per acquistare Marc Guehi, centrale di 24 anni.

Secondo quanto riportato quindi da una delle penne più autorevoli del calcio inglese il primo nome sulla lista del Newcastle è quello di Guehi, difensore titolare della nazionale inglese. Questo, dunque, raffredda almeno momentaneamente la pista che porterebbe Thiaw a giocare nuovamente con Tonali.