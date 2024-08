Serie A, Capello: “Milan più vicino all’Inter”, poi su Leao e Morata

L’ex calciatore e allenatore rossonero Fabio Capello ha rilasciato un’intervista prima dell’inizio della Serie A: Milan al centro del dibattito.

La Serie A è pronta a ripartire: questo pomeriggio inizia ufficialmente il nuovo campionato, con due partite in programma, Genoa-Inter e Parma-Fiorentina. Sta sera invece sarà la volta del nuovo Milan di Paulo Fonseca: i rossoneri scenderanno in campo a San Siro alle 20:45 contro il Torino.

Il pre campionato del Milan ha dato buone risposte al neo tecnico rossonero: Fonseca ha iniziato a lavorare con la squadra a inizio luglio, prima a Milanello poi negli States, dove hanno affrontato anche City, Real Madrid e Barcellona, dando buone impressioni. Il cambio in panchina e gli innesti in rosa fanno si che il Milan sia una delle dirette rivali dei cugini nerazzurri, campionai in carica e ancora favoriti per la vittoria dello Scudetto. A parlare sarà soprattutto il campo in queste prime giornate di Campionato, con le due milanesi che si affronteranno il weekend del 21/22 settembre, perchè no, magari per uno scontro già diretto.

Capello: “Il Milan è l’anti Inter”, poi duro su Leao

Tutti stavamo aspettando l’inizio del nuovo Campionato: dopo quasi tre mesi dall’ultimo match, i battenti stanno per riaprire, e noi tifosi non vediamo l’ora di emozionarci ad ogni match. Anche Fabio Capello, ex centrocampista e allenatore del Milan, è pronto per questa nuova stagione e a poche ore di distanza dal debutto ufficiale dei rossoneri, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul Milan:

Il Milan è la squadra che più può accorciare i tempi per tornare a vincere. Il problema è il filtro a centrocampo: troppo spesso l’anno scorso quando perdevano palla a centrocampo, gli avversari arrivavano in porta. I rossoneri hanno preso Fofana per questo.

Capello ha poi voluto esprimere qualche parola su Rafa Leao, esterno offensivo del Milan, che la passata stagiona ha avuto qualche difficoltà a trovare continuità:

Leao è ancora giovane, ma non più giovanissimo: il portoghese non ha più tempo, deve imporsi definitivamente e non accontentarsi.

Infine qualche parola spesa anche per Alvaro Morata, il nuovo attaccante rossonero, arrivato dall’Atletico Madrid:

Morata può fare la differenza al Milan: ha forza ed esperienza, saprà sostituire Giroud in modo diverso e sarà importante in tutti i momenti della gara.

L’attesa è finita, il Campionato di Serie A sta per ripartire: i tifosi non vedono l’ora di tornare a tifare i propri club, milanisti soprattutto, che aspettano grandi risposte dopo il cambio in panchina e nuovi acquisti per la rosa.