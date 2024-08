Trofeo Berlusconi, come giocherà il Milan? I preferiti di Fonseca

Il Milan presto scenderà in campo contro il Monza per il Trofeo Berlusconi. Nel frattempo ecco le probabili scelte di Fonseca.

Martedì alle ore 21:00 ecco Milan-Monza. La consueta partita amichevole in onore di Silvio Berlusconi, ex presidente di entrambe le squadre meneghine, darà l’avvio alla stagione del Milan. Nella stessa settimana i rossoneri affronteranno poi la prima gara ufficiale della Serie A 2024/25 contro il Torino. Sarà un Milan diverso dato che il calciomercato ha leggermente cambiato volto al Diavolo e potremmo vedere subito nuovi volti in campo a San Siro nel corso della partita.

Morata, Pavlovic ed Emerson Royal sono i nuovi acquisti rossoneri ma dovranno comunque farsi spazio per conquistare il posto in rosa. C’è tanta curiosità attorno a Morata, che dopo l’esperienza alla Juve torna in Italia ma lo fa da rossonero. Paulo Fonseca dunque è pronto ad esordie a San Siro davanti al pubblico rossonero. Intanto trapelano già le prime scelte che il tecnico portoghese potrebbe attuare per il match.

Milan-Monza, Fonseca e gli undici papabili per il Trofeo Berlusconi

Martedì il Milan affronterà il Monza in una gara che sa già di campionato ma che vale per il Trofeo Berlusconi. A San Siro Paulo Fonseca scenderà per la prima volta sotto gli occhi di tanti tifosi rossoneri e la sua squadra sarà pronta ad iniziare bene la settimana. Nel weekend ci sarà poi il Torino e quella col Monza è già una sfida che saprà dire molto perchè Fonseca, ad ora, schiera forse già gli undici titolari migliori.

Difatti Il Corriere dello Sport cerca di fare il punto mettendo in luce quelle che potrebbero essere le scelte del tecnico. In porta ovviamente ecco Maignan. In difesa nessuna novità, a destra ci sarà Calabria – al centro di tanti rumors di mercato – e come coppia centrale Tomori con Gabbia che continua la sua striscia positiva dal ritorno in rossonero. A sinistra ovviamente spazio a Theo e il centrocampo rimane il solito, affidabile e compatto, con Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek scalzato da Pulisic. L’americano infatti lascerà spazio a destra per Chukwueze che sente la fiducia del mister. A sinistra ecco Leao e come prima punta per ora agirà Jovic per dare tempo a Morata di inserirsi nell’ambiente. Di seguito la formazione:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic.