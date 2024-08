Verso Barcellona-Milan, Fonseca ritrova Leao: le probabili formazioni

I rossoneri sono pronti a scendere in campo per la quarta amichevole precampionato, ottima notizia per il tecnico: ci sarà Leao.

Il Milan si prepara alla nuova stagione, la prima sotto la guida di Paulo Fonseca. L’ex tecnico della Roma sta raccogliendo le prime approvazioni del popolo milanista, entusiasta delle ultime sortite amichevoli della squadra. Il bottino estivo, fino a ora, è infatti estremamente positivo: in tre partite sono arrivate due vittorie contro Manchester City e Real Madrid e un pareggio con il Rapid. A convincere i tifosi, oltre al risultato, sono soprattutto le prestazioni del collettivo e di interessanti calciatori.

Ulteriori conferme potranno arrivare tra poche ore, nel test amichevole di scena a Baltimora con il Barcellona. I rossoneri si misureranno con i blaugrana nell’ultima amichevole americana che precederà lo start della nuova stagione. Le aspettative sono alte, il Milan vuole continuare a dimostrare il proprio importante livello. A rendere la vita facile a Fonseca in tal senso è il ritorno di Rafael Leao tra gli arruolabili. Il portoghese, tuttavia, difficilmente entrerà nell’undici titolare: scelto l’esterno di fascia che continuerà a prendere il suo posto.

Milan, tutto pronto per il match col Barça: torna Leao

Il Milan scenderà in campo all’M&T Bank Stadium di Baltimora alle ore 1:30 italiane, contro il Barcellona. Ultimo confronto oltreoceano per gli uomini di Fonseca, che ha già scelto la formazione da lanciare in campo. Di seguito i probabili schieramenti delle due squadre riportati da Tuttosport:

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Valle, Christensen, Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Vicotr, Pablo Torre, Hernandez; Lewandowski.

Schieramento a specchio, dunque, per le due compagini pronte a regalare grande spettacolo. I rossoneri avranno un’importante arma a cui ricorrere a gara in corso, vale a dire Rafael Leao: il fuoriclasse portoghese si è aggregato al gruppo ed è pronto a sottoporsi agli ordini di mister Fonseca. I tifosi fremono dalla voglia di assistere alle prestazioni del nuovo Milan, club pronto a ricambiare l’affetto con entusiasmanti risultati. Tra una decina di giorni andrà in scena il primo vero appuntamento dei meneghini, in programma a San Siro contro il Torino. Per la prima di campionato, l’allenatore potrà contare sulla presenza di tutto l’organico – con alcuni indubbiamente in ritardo di condizione a causa degli impegni nazionali. L’attesa è quasi agli sgoccioli, ma il test su cui focalizzarsi attualmente è quello ai catalani.