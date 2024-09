“C’è una cosa che mi preoccupa”, il giornalista avvisa Fonseca

Il giornalista ha deciso di lanciare un chiaro avvertimento a mister Paulo Fonseca dopo la vittoria casalinga contro il Lecce.

Il Milan di Paulo Fonseca sembra essere rinato. Dopo una partenza turbolenta, la squadra rossonera ha ritrovato fiducia, ma sopratutto una nuova soluzione tattica. Il tecnico portoghese ha rimediato all’avvio preoccupante facendo leva sul 4-4-2, schema mostratosi efficace e vincente nelle ultime due gare di campionato. Infatti, dopo il derby, il Diavolo si è imposto anche contro il Lecce, mettendo a segno la sua terza vittoria consecutiva in Serie A.

Un trend positivo che il Milan vuole confermare anche in Champions League, a margine della trasferta in Germania con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. I rossoneri verranno chiamati in causa martedì alle ore 21:00. Nonostante l’ottimo momento del club rossonero, c’è chi ha voluto lanciare comunque un piccolo campanello d’allarme alla squadra di Fonseca. Ad avvertire la società lombarda su un particolare aspetto è stato Carlo Pellegatti, noto giornalista al seguito del Milan.

Pellegatti è stato chiaro: Fonseca avvisato

Carlo Pellegatti, come ormai consuetudine, ha rilasciato un’analisi sulla vittoria del Milan tramite il proprio canale YouTube. Il giornalista ha toccato diversi argomenti, focalizzandosi su Fofana. Inoltre, Pellegatti ha messo in evidenza un fattore non di poco conto, che potrebbe influire e come nel proseguo della stagione del Milan.

L’opinionista rossonero è stato molto chiaro: “Il segreto di questo Milan è quello di aver messo finalmente un giocatore alla Kessié a centrocampo. Fofana è fondamentale, ci mancava. Lui è il perno davanti alla difesa, il punto di riferimento. Di fianco a Fofana gli altri giocano meglio. Reijnders porta avanti tanti palloni, bisogna andare a vedere cosa riesce a fare come punto di riferimento dei compagni. Però, sembra che la chiave di volta di Fonseca sia il lavoro di Abraham e Morata. Il mister è stato bravo a mettere nell’anima dei giocatori questo spirito di sacrificio per supportare questo modulo molto offensivo”.

In seguito, Pellegatti ha voluto portare a galla un piccolo aspetto, avvisando Fonseca: “Cosa non può andare? Ci sono troppi giocatori insostituibili. Non abbiamo alternative a Theo, Fofana e Reijnders, proprio a livello di ruolo. Anche in attacco: senza Morata e Abraham non sono sicuro che le cose siano uguali. Ora Fonseca deve costruire il Musah, o chi vuole lui, per farlo diventare un Fofana da mettere davanti alla difesa. Questo è fondamentale. Quello che mi preoccupa è il centrocampo”.

Non è mancato il commento sulla prestazione di Leao, giocatore che Pellegatti ha esaltato: “Rafa ha giocato la più bella partita da quando è al Milan. È sempre stato presente e ha aiutato, questo è quello che tutti vogliamo. Con il Lecce è stato un giocatore completo”.