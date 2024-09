Fofana svela la figura che più l’ha aiutato da quando è al Milan: di chi si tratta

Il giocatore francese a Milan TV ha ammesso chi è stato, all’interno della società, ad aiutarlo più di tutti dal suo arrivo.

Youssouf Fofana, complice anche l’infortunio di Bennacer e l’addio di altre figure a centrocampo come Pobega e Adli, si è subito preso la titolarità. Era la pedina che Fonseca voleva e ora il francese, in queste prime gare di Serie A, inizia a carburare mostrando qualità sempre migliori in campo. Con la vittoria nel derby Fofana si è imposto nel centrocampo rossonero e ovviamente rispetto a Musah parte avvantaggiato.

A Milan TV Fofana ha avuto modo di esprimere le sue emozioni da quando è giunto a Milanello. Inoltre ha svelato anche quale fosse la figura all’interno della società rossonera che più lo ha aiutato da quando è a Milano. Difatti di connazionali non ce ne sono pochi e tanti altri hanno vestito la maglia del Diavolo. Di seguito le sue parole alla piattaforma rossonera.

Milan, Fofana e le sue parole sulla prima parte di vita in rossonero

A Milan TV Youssouf Fofana innanzitutto esprime le sue emozioni sull’ambiente rossonero che ogni giorno lo circonda a Milanello e all’interno della città:

Qui è tutto come me l’avevano descritto: lo spogliatoio, i compagni, l’entusiasmo che si respira in città e anche i tifosi. Non ho alcun rimpianto e non vedo l’ora di scoprire di più.

Poi svela la figura che più lo ha aiutato da quando è arrivato al Milan:

La dirigenza mi ha aiutato tanto. Specialmente Moncada, che è anche lui francese, mi ha dato una grande mano. Tutto il supporto che ho ricevuto mi ha aiutato molto, il club mi è stato di grande aiuto.

Così Fofana si esprime sulla figura di Moncada. Difatti è stato proprio il colpo di reni del direttore tecnico rossonero a riallacciare i rapporti con l’ex club di Fofana, il Monaco, per protare in rossonero il centrocmapista. Dunque Moncada è stato molto d’aiuto per il giocatore che adesso assieme ai suoi compagni ha stabilito buoni legami nonostante nella lingua debba ancora migliorare come da lui ammesso: