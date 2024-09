Futuro Milan, Fonseca in bilico? Ora cambia tutto, spunta l’annuncio in diretta

Il futuro del tecnico rossonero Paulo Fonseca è molto attenzionato. In caso di sconfitta la sua panchina potrebbe saltare. O cosi sembra.

In questi minuti si sta disputando il tanto atteso derby della Madonnina tra Inter e Milan, una delle sfide più attese dell’anno e il primo big match per entrambe le squadre, almeno in serie A. Il club rossonero ha cominciato male la stagione e addirittura si parla di un possibile e immediato cambio in panchina.

Da Allegri a Sarri fino ad un incontro con Terzic, si è parlato molto di vari allenatori e in casa Milan non è arrivata nessuna conferma. Addirittura si è parlato della possibilità di esonero in caso di sconfitta questa sera, ma negli ultimi minuti sono arrivate dichiarazioni che sembrano rassicurare, almeno in parte, il tecnico rossonero. Poco fa Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di DAZN e tra i vari temi ha affrontato anche l’argomento relativo al futuro di Fonseca:

“Futuro di Fonseca in bilico? Assolutamente no…non c’è nulla e noi dobbiamo solo avere testa sulla partita”. Una sentenza netta e il dirigente rossonero ha cosi spento ogni rumors riguardo la panchina rossonera, che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe rimanere con il tecnico portoghese.

Milan-Fonseca, fatta chiarezza sul tecnico

Va allo stesso tempo sottolineato che un eventuale clamoroso tonfo nel derby con netta sconfitta potrebbe cambiare tutte le carte in tavola e quindi sono sempre i risultati a decidere il futuro. Fonseca aveva fatto bene in campionato ma i primi risultati in serie A avevano portato critiche sul tecnico. Dopo la vittoria contro il Venezia il club rossonero è crollato nuovamente e ora le prossime sfide saranno importantissime, a partire appunto dal derby. Nel pre gara Ibrahimovic ha spento anche le polemiche riguardo le dichiarazioni tanto discusse degli ultimi giorni:

“Niente di grave, critiche fanno parte del lavoro e parte della responsabilità. Non importa quale sia il mio ruolo, importa solo il Milan. Se non capite le mie battute meglio non farle. Il mio ruolo? Si lavora, si lavora… È un lavoro impegnativo, mi piace e poi l’importante è la squadra e il Milan”. Un messaggio netto e la speranza di Ibra e di tutti i tifosi rossoneri e che la squadra possa reagire fin da subito con il match di stasera nel derby.