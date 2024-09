Inter-Milan, incasso storico: numeri da record!

Il derby della Madonnina si avvicina, San Siro va verso il tutto esaurito e previsto un incasso da record.

A Milanello si lavora in vista della prossima sfida di campionato che vedrà il Milan sfidare il Venezia neo-promosso. Per i rossoneri si tratta di una partita fondamentale sia per la classifica che per il morale. Infatti gli uomini di Fonseca hanno totalizzato solo due punti nelle prime tre partite di campionato e sono ancora alla ricerca di una vittoria. Questo inizio al di sotto delle aspettative ha causato diversi malumori soprattutto tra i tifosi, che speravano di vedere una squadra diversa. Il Diavolo ora si trova già a 5 punti di distanza dalla vetta della classifica e proprio per questo non sono più ammessi passi falsi.

Il calendario però non sorride a Fonseca e ai suoi uomini, che dopo la sfida ai lagunari dovranno affrontare due impegni che rappresentano già un crocevia per il proseguo della stagione. Infatti tre giorni dopo la partita con il Venezia ci sarà l’esordio in Champions League contro il Liverpool e successivamente il Derby della Madonnina contro l’Inter. Il match con i nerazzurri, valevole per la quinta giornata di campionato, si appresta a entrare nella storia della Serie A.

Inter-Milan da record: incasso storico per la Serie A

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il derby tra Inter e Milan si appresta a registrare un incasso storico per la Serie A. La Rosea infatti scrive che San Siro sarà sold-out e si prospetta un incasso di circa 7 milioni di euro. Ci si appresta dunque a superare di gran lunga l’incasso di Inter-Juventus del 2019, che aveva raggiunto quota 6,6 milioni di euro. La speranza nell’ambiente Milan è che la squadra possa imporsi sugli uomini di Inzaghi, anche se sarà difficile considerando la qualità dell’avversaria e la spinta dei supporters nerazzurri.

Il Diavolo però deve avere fame di vittoria e soprattutto mettere in campo la giusta rabbia ed energia. I rossoneri vengono da sei derby persi di fila, il che rappresenta una motivazione in più per cercare la vittoria. Vincere contro l’Inter darebbe una grossa iniezione di fiducia ai giocatori e soprattutto permetterebbe alla squadra di accorciare in classifica.

Fonseca dovrà dunque prepararsi ad affrontare delle settimane di fuoco in cui i suoi ragazzi dovranno dimostrare di meritare una maglia importante come quella del Milan. I tifosi sono pronti, la città di Milano si appresta a dividersi tra nerazzurro e rossonero, il Derby della Madonnina è alle porte.