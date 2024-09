La Curva Sud non ci sta: il pesante comunicato che mette in guardia il club

Il tifo organizzato del Milan lancia un duro comunicato sui social indirizzato alla squadra e, soprattutto, al tecnico rossonero.

Le prime uscite di questo Milan con alla guida Paulo Fonseca non hanno soddisfatto il popolo rossonero. I due punti conquistati in tre partite sono il male peggiore però se si guarda invece al gioco espresso dalla squadra rossonera in campo, sterile e senza idee. Pochi sono i giocatori che si sono salvati da questo inizio horror tra cui, sicuramente, troviamo il gigante in difesa: Pavlovic.

Domani toccherà al Venezia e il Milan è chiamato alla vittoria per riportare in alto la posizione in classifica e per dare fiducia alla squadra che dovrà affrontare poi il Liverpool in uno scontro serrato di Champions League. A San Siro domani sera il popolo rossonero spingerà la squadra, ovviamente la Curva Sud sarà presente. Però il tifo organizzato lancia subito un allarme sui social e attacca il mister e la squadra chiedendo subito un inversione di rotta importante e già da domani il mondo ultras rossonero si farà sentire.

Milan, la Curva Sud non ci sta! Il comunicato eloquente sui social

La Curva Sud vuole vedere i risultati, ma tutto il popolo rossonero soprattutto non vuole far andare invano il supporto offerto alla squadra fino ad ora. Le prime gare di Serie A sono state piuttosto cattive, evidenziando la mancanza di una spina dorsale nella squadra. Ora la Curva Sud esige dei miglioramenti come giusto che sia. Sui canali social difatti ecco un duro comunicato indirizzato alla squadra e al tecnico:

L’inizio campionato del nostro Milan è stato a dir poco deludente, a tal punto che sembra di rivivere la fine della stagione appena trascorsa. Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno puó essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite. Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso! Invitiamo tutto il popolo rossonero a ritrovarsi alle ore 18.45 davanti alla rampa d’ingresso dei pullman, per far capire a società, mister e giocatori che settembre rappresenta un bivio già decisivo per la nostra stagione! Con il Milan sempre nel cuore!

Così la Curva Sud fa sapere a tutti i tifosi rossoneri che prima del match contro il Venezia, a San Siro, ci sarà un ritrovo per far capire alla società che è giunto il momento di cambiare rotta.