Mercato Milan, nel mirino un figlio d’arte: Ibrahimovic ha il piano

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare per il Milan sul fronte del mercato: l’ultima pazza idea porta ad un figlio d’arte.

Il Campionato di Serie A è ormai giunto alla sesta giornata: in queste prime partite, il campionato sembra essere avvincente, con le big che si contendono la testa della classifica, ostacolate da alcune squadre di media-bassa classifica, che hanno cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino, complice anche l’assenza degli impegni europei.

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo un avvio piuttosto tormentato, ha trovato le prime due vittorie consecutive della stagione, prima sull’Inter e poi sul Lecce, salendo così momentaneamente al secondo posto in classifica, a un punto di distanza dalla Juventus e a pari punti con i cugini nerazzurri. Il Milan ha il dovere di riscattarsi anche in Champions League, dopo la sconfitta con il Liverpool: martedì i rossoneri affronteranno in Germania il Bayer Leverkusen.

Nel frattempo, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a lavorare su più fronti, uno su tutti quello del calciomercato: la figura più importante in tal senso è Zlatan Ibrahimovic, che ha già messo nel mirino un nuovo obiettivo per il futuro del Milan.

Mercato Milan, Ibra chiama un figlio d’arte: pronta la mossa

Zlatan Ibrahimovic, entrato nella dirigenza del Milan circa un anno fa, è alla continua ricerca di talenti da portare nel club rossonero: l’ultima idea è quella di un figlio d’arte, che ha indossato anche la maglia rossonera, ovvero Ruben van Bommel, figlio di Mark.

Come riferito da Sport Mediaset, infatti, il figlio di Mark van Bommel è finito nel mirino del Milan: classe 2004, Ruben è un attaccante che milita nell’Az Alkmaar, club olandese. Gioca come ala sinistra e gli inserimenti in area sono il punto forte del giovane figlio d’arte. Ruben potrebbe vestire dunque la maglia rossonera, qualora Ibrahimovic lo riuscisse a portare a Milano.

L’ex attaccante svedese, per semplificare la trattativa, potrebbe fare leva sull’amicizia con Mark, papà di Ruben: Ibra e Mark van Bommel, infatti, sono amici e questo potrebbe aiutare il Milan nella trattativa.

Ruben è un ragazzino classe 2004, ma le sue potenzialità promettono bene: negli ultimi mesi, è stato paragonato anche ad Angel di Maria. Un paragone forse troppo azzardato, ma solo sul campo si potrà confermarlo o smentirlo. Intanto Ruben continua a giocare nel club olandese e nella nazionale U21, in attesa di capire se il suo futuro può essere realmente a Milano.