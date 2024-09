Milan, ecco cosa serve: arriva il messaggio dell’ex rossonero

L’ex giocatore ha analizzato le difficoltà della squadra di Paulo Fonseca e ha dato qualche importante consiglio.

Il Milan di Paulo Fonseca ha iniziato piuttosto male la stagione. Nessuno si aspettava un inizio del genere e le prossime sfide potrebbero già essere decisive. Dopo il secondo posto i tifosi quest’anno attendevano risultati meglio, o almeno di lottare per il titolo con l’Inter e le altre rivali sino alla fine.

L’ex giocatore del Milan Domenico Morfeo ha parlato dell’inizio difficile del club rossonero e ha dato qualche consiglio per analizzare cosa manca finora alla squadra del tecnico portoghese. Le sue parole sono apparse piuttosto chiare e dirette. Morfeo ha vestito maglie di diversi club di serie A, un giocatore di talento che ha giocato nel Milan, nell’Inter e anche in club come Atalanta e Fiorentina.

Milan, parla Morfeo: ecco le dichiarazioni su Fonseca

Riguardo le difficoltà del club rossonero Morfeo ha spiegato: “In questo Milan mi piacerebbe vedere un fantasista puro dietro la punta, c’è Pulisic che potrebbe essere provato esclusivamente in questa funzione, il fantasista tende a dare imprevedibilità a tutta la manovra”. L’ex giocatore ha poi proseguito:

“Il Milan deve pensare in primo luogo a diventare squadra, Fonseca sta puntando molto sulla solidità e sui due mediani centrali, ma deve puntare anche a dare qualità alla manovra”. Insomma Morfeo – attraverso la rosea – dà un consiglio al Milan e avvisa Fonseca in vista dei prossimi match.