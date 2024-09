Milan News, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: Fonseca verso l’addio?

Fonseca è vicino all’esonero? La notizia dell’Inghilterra spiazza i tifosi del Milan: un club della Premier è pronto ad accogliere il tecnico portoghese.

I tifosi del Milan si aspettavano indubbiamente un inizio di stagione ben diverso. La squadra allenata da mister Paulo Fonseca sta decisamente deludendo le aspettative, lo certificano gli appena due punti raccolti nelle prime tre giornate. Il Milan ha portato a casa solamente due pareggi contro Torino e Lazio, nel mezzo la rovinosa sconfitta patita nella trasferta di Parma. Il gruppo è parso confuso sul rettangolo verde, lasciando a desiderare sia in termini di gioco che sul piano dell’attitudine.

La situazione si sta facendo bollente per Fonseca, sopratutto dopo i segnali di rottura lanciati da Theo Hernandez e Rafael Leao in Lazio-Milan. Il tecnico portoghese deve obbligatoriamente ritrovare la bussola per invertire la tendenza. Mister Fonseca si giocherà molto nelle prossime gare: Venezia, Liverpool, Inter. Tuttavia, sembra che il destino del portoghese sia segnato, almeno stando dai rumors provenienti dall’Inghilterra.

Fonseca è già al passo d’addio? Dall’Inghilterra sono certi

Sono trascorsi appena pochi mesi dall’approdo di Fonseca sulla panchina del Milan, ma il futuro del tecnico portoghese sarebbe già in discussione. Stando alle ultime notizie raccolte dal noto quotidiano ‘The Sun’, l’ex allenatore della Roma potrebbe sbarcare in Premier League.

Dall’Inghilterra diventano sempre più insistenti le voci di un possibile trasferimento di Paulo Fonseca sulla panchina dell’Everton. Infatti, l’attuale allenatore del Milan sarebbe uno dei principali candidati per diventare il prossimo condottiero delle Toffees. A volere lo sbarco di Paulo Fonseca nel calcio d’oltremanica sarebbe John Textor, imprenditore pronto a rilevare le quote del club del Merseyside.

Textor avrebbe messo il nome dell’allenatore portoghese nella lista in caso di esonero di Sean Dyche. Tra i nomi che stanno orbitando intorno al nome Everton c’è anche quello di Abel Ferreira. Sarebbe quest’ultimo il primo nome della lista per la carica di allenatore.

Al momento, arrivare a mettere le mani su Paulo Fonseca è complicato per l’Everton, considerando che il tecnico portoghese è sotto contratto con i rossoneri. L’ex Roma ha sottoscritto un biennale, con opzione per un altro anno. Per ora, il Milan ripone piena fiducia nel suo nuovo tecnico, nonostante la falsa partenza in campionato.

La speranza è che Fonseca riesca a trovare la quadra a partire già dalla prossima giornata di Serie A. Indicativi, infatti potrebbero essere i prossimi match, in cui il tecnico portoghese fare i conti con Venezia, Liverpool e Inter. Proprio il derby di Milano potrebbe incidere negativamente o positivamente sul futuro in rossonero di Fonseca.

I rossoneri sono reduci da sei ko di fila nei confronti stracittadini, l’ultimo ha permesso ai rivali dell’Inter di laureasi campioni d’Italia e cucirsi sul petto la seconda stella. Fonseca proverà a spezzare il trend negativo collezionato dal suo predecessore, Stefano Pioli.