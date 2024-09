Milan, Ibra può esultare: la notizia è storica, non era mai successo

Dopo le nubi e la pioggia di critiche degli ultimi giorni, il Milan restituisce il sorriso a Zlatan Ibrahimovic che si prende la sua rivincita: ecco cosa è successo fra i rossoneri.

Le ultime settimane non sono state delle più clementi per Zlatan Ibrahimovic che, dopo aver indossato la maglia rossonera, ha deciso di vestire anche i panni del Milan nel dietro le quinte. Una figura ibrida ma con lo scopo di coordinare più reparti e dare una nuova impronta ad una società che si sta espandendo verso l’estero e, soprattutto, verso il futuro.

E così, proprio grazie ai rossoneri, l’ex attaccante svedese oggi può sorridere e riscattarsi: si apre un nuovo capitolo storico per il Diavolo!

Milan, hai fatto la storia! E Ibra sorride

Allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, pochi minuti fa è andata in onda la gara fra Milan Futuro e SPAL valida per la sesta giornata del girone B di Serie C. Un match che si è deciso tutto nel secondo tempo e che ha regalato ai rossoneri la sua prima storica vittoria.

A sbloccare il risultato ci ha pensato l’ex Bologna Hodzic: al minuto 67, un tiro dal limite dell’area ha inchiodato il portiere avversario. Il pareggio degli ospiti all’81esimo, firmato Arena, blocca momentaneamente i sogni per i padroni di casa, che riescono ad acciuffare la vittoria grazie alla rete di Chaka Traoré a pochi minuti dal 90esimo.

Una prima pesante e storica vittoria per l’Under 23 rossonera che fa felice tutta la società e, soprattutto, Ibrahimovic, che tira un sospiro di sollievo dopo i soli due punti che la formazione di Bonera era riuscita a ottenere da inizio annata.