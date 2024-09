Milan, il dato sugli spettatori fa discutere: tifosi in rivolta

L’inizio di stagione tutt’altro che positivo ha messo a dura prova il Milan anche sugli spalti: i tifosi ingaggiano alla rivolta e abbandonano la squadra.

Il periodo che sta vivendo il Milan di Paulo Fonseca non è dei più floridi. Lo testimonia la classifica di Serie A, così come lo dimostra l’avvio in Europa decisamente preoccupante per il nuovo format della Coppa dalle grandi orecchie.

Così, a pochi giorni dal Derby della Madonnina, c’è un dato che fa preoccupare tutto l’universo rossonero. Chiaro specchio della situazione in cui versa il club stesso.

Milan, dove sono i tifosi rossoneri?

In un momento particolarmente delicato di stagione, dove dovrebbe essere massimo il supporto del pubblico, il Milan fatica. Non solo sul terreno di gioco, appunto, ma anche fuori. Ed i numeri registrati contro il Liverpool ne sono un chiaro segnale.

Nonostante si sapesse già che San Siro non sarebbe stato gremito di tifosi rossoneri, il numero registrato resta decisamente troppo basso. Solo 59.826 persone per l’esordio rossonero in Champions League.

Statistica preoccupante, se si considera che un numero così basso non si vedeva 17 febbraio 2020 (46.114 spettatori), quando lo stadio era obbligato a mantenere la capienza ridotta a causa della pandemia di Covid in corso. Quando però i tifosi rossoneri non facevano mancare il loro supporto da casa.