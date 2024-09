Milan, Leao ancora nella bufera: polemiche dopo il gol Inter

Rafael Leao finisce ancora una volta nel mirino dei tifosi rossoneri: parole pesanti nei confronti dell’attaccante rossonero.

È stato il Milan di Paulo Fonseca a sbloccare il derby, grazie alla pregevole rete di Christian Pulisic. L’attaccante statunitense ha messo la sua impronta sulla gara castigando l’Inter di Simone Inzaghi con una serpentina che ha lasciato la difesa nerazzurra attonita. Vantaggio che, però, è durato ben poco. Al gol rossonero, i campioni d’Italia hanno risposto con veemenza, agguantando il pareggio con una conclusione chirurgica in aria di rigore di Dimarco, innescato da capitan Lautaro Martinez.

Il derby, come da pronostici, sta regalando una quantità infinita di emozioni. Chi invece sta facendo fatica ad entrare nel vivo del gioco e a dispensare calcio, è Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha ancora una volta deluso le aspettative dei tifosi, dando vita ad un primo tempo avulso, senza mai rendersi utile e pericoloso per la squadra di Fonseca. Atteggiamento che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi.

Leao nel mirino dei tifosi

Rafael Leao ancora una volta fa parlare di sé per il suo scarso rendimento, creando una quantità infinita di polemiche. Nonostante il Milan sia entrato con decisione sul rettangolo verde, l’attaccante portoghese non è riuscito affatto a brillare nel corso del primo tempo, rendendo autore di una prova tutt’altro che incisiva.

L’ex giocatore del Lille continua ad attirare l’attenzione in modo negativo, facendo discutere i tifosi rossoneri per il suo atteggiamento in campo. Dopo quanto visto nei primi 45 di gioco da Leao, i sostenitori del Milan hanno deciso di sfogare la propria ira attraverso i social network.

A Rafael Leao sono state rivolte della critiche pesantissime. I tifosi rossoneri, di fatto, si sono detti stufi di vedere un atteggiamento blando e poco determinato da parte dell’attaccante portoghese. I supporter rossonero non hanno usato mezzi termini, andando ad attaccare in modo diretto e duro il calciatore ex Lille.

I tifosi del Milan si aspettavano uno switch significativo da Leao nel derby, sopratutto dopo le recenti prestazioni non convincenti. I sostenitori rossoneri attendevano una risposta che, per adesso, non è arrivata. La tifoseria si aspettava un cambio radicale specialmente per quanto riguarda lo spirito di sacrifico in chiave tattica. Fattore fondamentale che nel 4-4-2 adottato da Fonseca per il derby non si sta affatto vedendo in Rafael Leao, ed i supporter rossoneri lo hanno sottolineato in modo duro.