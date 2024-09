Milan, Leao non brilla: ma il gesto a fine partita esalta i tifosi

Il portoghese vuole ricucire i rapporti col popolo rossonero, ecco cos’ha fatto dopo la vittoria del derby contro l’Inter.

Il ciclo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è stato molto importante: il tecnico di Parma ha riportato lo scudetto in casa Milan dopo 11 lunghi anni, tornando anche a disputare una semifinale di Champions League. Il club rossonero è tornato a competere per le vette d’Italia e d’Europa, grazie ad un ottimo lavoro della società e della squadra. Oggi Pioli non è più l’allenatore del Milan, ma la maggior parte dei protagonisti del suo ciclo vestono ancora la casacca rossonera.

Tra questi c’è sicurante Rafael Leao, un grande talento che fa sempre parlare di sé, in positivo e in negativo. Il portoghese ha fatto innamorare i tifosi rossoneri nel corso degli anni, ma in alcuni periodi della stagione diventa irriconoscibile. Il suo atteggiamento è stato spesso messo in discussione e in questo avvio di stagione è sul banco degli imputati. Rafa ha collezionato due assist e un gol nelle prime cinque giornate di campionato, ma aldilà delle statistiche c’è molto di più. Superficialità nelle giocate, mancanza di grinta e attitudine negativa nei confronti dei propri compagni e dell’allenatore. I tifosi pretendono decisamente di più. Anche nel derby vinto ai danni dei nerazzurri, Leao non ha brillato, ma ha dimostrato attaccamento alla maglia.

Leao vuole riscattarsi: che gioia per il derby vinto

Dopo due lunghi anni e sei derby consecutivi persi, il Milan è tornato a battere i nerazzurri. I grandi protagonisti della vittoria sono stati Pulisic e Gabbia, che hanno trovato la via del gol. Decisivo anche Maignan con un paio di parate importanti. Altra prestazione opaca, invece, per il numero 10 portoghese: Leao ha avuto sui suoi piedi almeno due grandi occasioni per punire Sommer, ma le ha sprecate.

Il Milan avrebbe potuto chiudere prima il match, anche grazie alle giocate dell’ex Lille, ma il gol della vittoria è arrivato solo negli ultimi minuti di gioco. Nei festeggiamenti, anche Leao ha espresso tutta la sua felicità per la conquista di questo derby. L’attaccante ha lasciato il campo pochi secondi prima del gol di Gabbia, con un broncio sul volto, ma alla fine ha messo da parte il rancore e ha esultato con i suoi compagni.

Il portoghese è rimasto in piedi negli ultimi minuti del match, poi è entrato in campo per abbracciare tutti i suoi compagni, uno ad uno. Alla fine, ha usato anche la maglietta di Fofana per appenderla sulla bandierina, coprendo lo stemma dei rivali. Maglia rossonera al cielo ed esultanza sfrenata sotto la Curva Sud. I tifosi vogliono un Leao diverso, ma hanno sicuramente apprezzato la gioia del calciatore al termine di una sfida così sentita.