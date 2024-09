Milan-Liverpool, scelta a sorpresa di Fonseca: torna titolare

Fonseca sta pensando ad una sorpresa di formazione per Milan-Liverpool: potrebbe tornare titolare dopo la doppia assenza.

La notte più attesa è ormai alle porte. Mancano 24 ore a Milan–Liverpool, la sfida che incrocia il vecchio col nuovo. Il nuovo è il format della Champions League, che debutta proprio nella giornata di domani; il vecchio è la tradizione di questi due club che del torneo hanno scritto pagine di storia.

A San Siro, dopo un inizio di vendite timido, si prevedono quasi 60mila spettatori. Non il sold-out che tutti si aspettavano ma comunque un buon risultato rispetto a quello che si pensava solo qualche giorno fa.

Fonseca ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia e ha parlato anche delle possibili scelte di formazione, senza mai dare riferimenti chiari.

Il tecnico ha spiegato che per forza di cose deve pensare anche all’Inter domenica, ed è per questo che, probabilmente, ha preso una decisione a sorpresa per lo schieramento di domani.

Milan-Liverpool, la probabile formazione: Fonseca cambia

Al momento l’unico indisponibile è Malick Thiaw, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Ieri è rientrato in gruppo Calabria e anche oggi si è allenato con la squadra. L’infortunio non gli aveva permesso di essere a disposizione per il Venezia, mentre la partita con la Lazio l’aveva saltata per scelta tecnica.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il capitano rossonero domani dovrebbe essere in campo dal primo minuto al posto di Emerson Royal. Probabile che dietro a questa scelta ci siano motivazioni fisiche, e quindi dare un po’ di riposo al brasiliano, ma anche tattiche.

Da quel lato ci sarà Luis Diaz, uno dei migliori esterni al mondo. Fonseca potrebbe aver scelto Calabria perché preferisce il suo uno contro uno rispetto a quello di Emerson, apparso spesso in difficoltà in queste situazioni nelle prime apparizioni.

Per il resto la formazione, secondo Sky Sport, presenta anche altre novità.

Maignan in porta, Theo Hernandez con Tomori (e non Gabbia) e Pavlovic a completare la difesa. A centrocampo ancora il trittico Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders, capiremo poi durante il match quali saranno le posizioni. In attacco rientra Morata dal primo minuto con Leao e Pulisic esterni.