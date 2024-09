Milan News, fissato l’incontro per il rinnovo: Ibrahimovic vuole blindarlo

I rossoneri temono il presente ma vogliono renderlo più dolce guardando al futuro, pronto l’incontro per il rinnovo.

La stagione 2024/2025 del Milan, guidato da Paulo Fonseca, non è iniziata nel migliore dei modi. Nonostante una campagna acquisti estiva ambiziosa, che puntava a rafforzare la squadra per competere su più fronti, i risultati sul campo hanno deluso le aspettative di tifosi e dirigenza. Fonseca, arrivato con l’obiettivo di dare una nuova identità alla squadra, ha finora faticato a trovare la giusta formula, con il Milan che ha alternato prestazioni convincenti a prove opache e deludenti.

Uno degli episodi che ha acceso i riflettori sulle difficoltà interne alla squadra è avvenuto durante la partita contro la Lazio, quando un acceso diverbio tra Theo Hernandez e Rafael Leao ha catturato l’attenzione di tutti. Durante il cooling break, i due giocatori si sono confrontati animatamente, con gesti e parole che hanno evidenziato il nervosismo che serpeggia nel gruppo. Questo episodio ha preoccupato i tifosi ma ora sembra essere tutto risolto. Il Milan vorrebbe metterci una pietra sopra e prepara il possibile rinnovo per Theo.

Il futuro di Theo Hernandez e la trattativa per il rinnovo

Nonostante il momento difficile, la dirigenza del Milan non intende perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club è deciso a rinnovare il contratto di Theo Hernandez, attualmente in scadenza nel 2026. L’intenzione è quella di blindare il terzino sinistro francese, garantendogli un adeguamento dell’ingaggio, attualmente tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione, e un prolungamento della durata contrattuale.

La trattativa per il rinnovo del contratto non sarà bloccata, nonostante le difficoltà che la squadra sta attraversando. Nei prossimi mesi, è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Il Milan è consapevole dell’importanza di Theo, non solo come giocatore, ma anche come simbolo di un progetto che punta a ritornare competitivo ai massimi livelli. L’interesse di grandi club europei, sempre alla finestra quando si parla di talenti come il francese, spinge il Milan a muoversi con decisione per evitare sorprese.

Il rinnovo di Theo Hernandez, dunque, rappresenta una priorità per il Milan, che nonostante le difficoltà attuali vuole costruire una squadra competitiva attorno ai suoi elementi di maggior valore. La speranza è che, una volta superato questo periodo di difficoltà, la squadra possa ritrovare la serenità e la coesione necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, con un Theo Hernandez ancora protagonista in maglia rossonera.