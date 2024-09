Milan, sfuma il colpo a costo zero: ormai è fatta, la destinazione è sorprendente

Più volte il giocatore è stato accostato al club rossonero, ma alla fine l’affare non si farà. Colpo clamoroso per il club fuori dal panorama europeo.

Il mercato è ufficialmente terminato ma molti club lavorano ancora sugli svincolati, i cosiddetti affari a parametro zero che possono fare le fortune o le sfortune di un club. Nelle ultime ore è stato definito l’affare di un giocatore di fama internazionale, accostato a diverse big italiane e che alla fine ha deciso clamorosamente di lasciare l’Europa.

Prima il Milan e poi la Juventus lo hanno richiesto a più riprese, ci hanno provato ma hanno dovuto scontrarsi con i paletti economici, a causa di un ingaggio e di commissioni ritenute eccessive. Alla fine invece Memphis Depay lascia l’Europa ed è pronto a intraprendere una nuova clamorosa avventura, giocherà in Brasile tra le fila dello storico club del Corinthians.

I tifosi dell’Inter lo ricordano bene, Depay è stato di fatto il giocatore che – nella scorsa annata – ha buttato fuori i nerazzurri dalla Champions League. Subentrato nella ripresa l’olandese siglò la rete che portò il match prima ai supplementari e poi ai calci di rigore e che vide i nerazzurri uscire dalla competizione. Era di buon auspicio, il Milan e la Juventus hanno monitorato per mesi questa situazione ma alla fine non si è fatto nulla. A riportare dell’accordo tra le parti è il giornalista Juan Luis Merlo.

Niente Milan, l’affare è saltato

Memphis Depay è un classe 1994, ancora teoricamente in una fase importante della sua carriera. Il giocatore ha giocato per diversi top club e nell’ultimo anno ha collezionato 31 presenze complessive e 9 reti con l’Atletico Madrid; ciò non è bastato ai Colchoneros per rinnovargli la fiducia e la squadra di Simeone ha preferito puntare su profili più giovani.

Il Milan ci ha provato, soprattutto ad inizio mercato quando intrigava la coppia tutta olandese composta da Joshua Zirkzee e appunto Depay. Alla fine non è arrivato nessuno dei due e il giocatore ripartirà con una nuova curiosa esperienza, stavolta fuori dall’Europa. Una trattativa che sta creando non poche polemiche e sta incuriosendo tanti addetti ai lavori.

Niente Milan e niente Europa per Depay, alla fine Fonseca ha preferito un giocatore più forte fisicamente come Abraham e probabilmente ha inciso anche la mancata partenza di Jovic, fino all’ultimo in uscita in casa rossonera. Con tre prime punte non è stato possibile piazzare l’affondo e per questo è saltato l’affare.