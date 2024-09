Milan-Venezia, niente da fare: Fonseca non lo convoca

Non ha recuperato: il Milan deve rinunciare ancora al giocatore. Non sarà convocato per il Venezia

Il Milan torna in campo per la quarta giornata di campionato. Le prime tre sono andate malissimo: due pareggi e una sconfitta, per un totale di soli due punti su nove disponibili.

Si è già creata una bella distanza con le altre concorrenti per il titolo: Inter e Juventus sono infatti in testa a sette punti. Siamo solo all’inizio e tutto è ancora aperto, ma bisogna ricominciare subito col piede giusto.

Vincere col Venezia aiuterebbe ancora il morale in vista delle partite contro Liverpool e Inter, tutte nell’arco di una settimana.

Insomma, per Fonseca è già uno spartiacque. Nonostante gli impegni, domani schiererà la miglior formazione possibile, a parte Tomori.

Ci sarà Gabbia al suo posto, con l’inglese che quindi finirà in panchina.

E, a proposito di difesa, c’è un giocatore che non è riuscito a recuperare dall’infortunio e non sarà quindi convocato.

Non ha recuperato: non sarà convocato per Milan-Venezia

Il Milan ancora dovrà fare a meno di Malick Thiaw, infortunatosi ad inizio campionato, subito dopo la prima partita contro il Torino (nella quale fu sfortunato protagonista con due errori importanti).

Il tedesco non ha ancora smaltito il problema fisico: infatti non si è mai allenato col gruppo in queste settimane, nonostante di mezzo ci sia stata la sosta.

Fonseca lo aspetta visto che, dopo la cessione di Kalulu, ha solo quattro giocatori per due posti; al momento, quindi, tre, e non ci sarà nessuno del Milan Futuro domani al suo posto.

L’ex Schalke 04 potrebbe comunque rientrare a breve: sta recuperando e potrebbe essere pronto molto presto.

Chi, invece, ha recuperato ed è a disposizione è Alvaro Morata. A metà settimana lo spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo e per questo sarà convocato per domani.

Non giocherà dal primo minuto, è chiaro: in vista di Liverpool e Inter, l’idea è di non rischiare.

Al suo posto ci sarà Abraham.

In settimana è arrivata anche la brutta notizia dell’infortunio di Bennacer, che potrebbe rientrare entro la fine del 2024. Il sostituto, per la partita di domani, sarà Kevin Zeroli, mentre Silvano Vos, acquistato in estate dall’Ajax, resterà con l’U23 per la partita con l’Ascoli.