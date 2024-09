News Milan, il possibile sostituto di Fonseca esce allo scoperto: risposta netta ai tifosi

L’allenatore ha parlato della sua situazione attuale e di futuro in un’intervista, di seguito le parole.

L’inizio di campionato del Milan non è stato di certo tra i migliori. I rossoneri hanno conquistato solo due punti in tre partite tra Torino, Parma e Lazio. Si è vista una squadra poco motivata, che fatica a mettere in campo una vera e propria idea di gioco. Anche l’allenatore, al momento, non è sembrato capace di trasmettere i propri ideali ai suoi uomini. Ora, al ritorno dalla sosta, il Diavolo ha la possibilità di rialzare la testa nel match casalingo della quarta giornata di Serie A contro il Venezia.

L’obiettivo è chiaramente quello di portare a casa i primi tre punti della stagione battendo i neo-promossi lagunari. La sfida, in programma sabato alle 20:45, è la prima delle tre partite che il Milan dovrà affrontare nel giro di otto giorni. Tre giorni dopo il Venezia ci sarà il Liverpool in Champions League, mentre domenica 22 settembre la sentitissima sfida di campionato all’Inter. Una serie di partite che risulteranno fondamentali per il futuro di Fonseca, che secondo alcuni rischia già di perdere il posto. Restando in tema panchina, ha parlato di recente un allenatore che viene considerato un possibile sostituto del tecnico portoghese.

Milan-Sarri, messaggio chiaro del tecnico: “Non voglio entrare in questi discorsi”

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è presente un’intervista sottoposta a Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Napoli, Lazio e Juventus ha parlato di sé, di passato, presente e del campionato appena iniziato. C’è stata anche l’occasione di parlare di Milan, la quale rosa è stata esaltata dall’allenatore toscano. Per quanto riguarda invece la possibilità per Sarri di sedersi sulla panchina del Diavolo:

“Mi sembra brutto parlarne in questo momento, serve rispetto. Fonseca è un buon allenatore e un uomo di livello. Non voglio entrare in questi discorsi“.

Il tecnico classe 1959 non si sbilancia dunque sulla possibilità di diventare allenatore del Milan, soprattutto per rispetto del proprio collega. Al momento Sarri non sta allenando da marzo, mese in cui ha dato le dimissioni alla Lazio. Ora ha voglia di tornare ad allenare, e come si legge nell’intervista spera di farlo addirittura prima di gennaio.

Nel corso della sua carriera, Sarri ha sfiorato più volte lo Scudetto con il Napoli, vinto poi nel 2020 con la Juventus. A questo si aggiunge anche l’Europa League vinta con il Chelsea, squadra che ha allenato nella stagione 2018-2019.