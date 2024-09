News Milan, il punto sugli infortuni: le ultime da Milanello

Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello e arrivano novità circa i giocatori infortunati: le ultime.

Il Milan di Paulo Fonseca è fermo ai box a causa degli impegni per le nazionali: la squadra rossonera in questi giorni ha continuato ad allenarsi, nonostante mancassero gli elementi fondamentali della rosa. Il ruolo di Fonseca in questo momento è quello di risollevare il morale del Milan, che viene da tre partite nelle quali ha totalizzato solamente 2 punti, mettendo a segno 5 gol e subendone 6. La fase difensiva è quella su cui bisogna lavorare maggiormente, anche in vista del Derby della Madonnina del 22 settembre.

Verso Milan-Venezia, le ultime da Milanello sugli infortuni

Al rientro dalla sosta, il Milan di Paulo Fonseca affronterà a San Siro il neo promosso Venezia, sfida in programma sabato alle ore 20:45. Dopo un paio di giorni di riposo, il tecnico portoghese ha ripreso i lavori nel centro sportivo rossonero di Carnago questo pomeriggio con gli uomini a disposizione, in attesa di riavere tutti i componenti della rosa. E proprio dall’allenamento odierno emergono novità circa le condizioni di Morata e Thiaw.

L’attaccante spagnolo, reduce da una lesione di basso grado al bicipite femorale, continua il recupero tramite lavoro personalizzato e probabilmente sarà convocato da Fonseca per la sfida contro il Venezia, ma la sua partenza dal primo minuto è da escludere. Morata verrà preservato per la sfida contro i cugini nerazzurri.

Lo stesso discorso vale per il difensore Thiaw, che sta recuperando da una distorsione alla caviglia: anche per lui il recupero prosegue con lavoro personalizzato, e sarà a disposizione di Fonseca per il match contro gli arancio-verdi.