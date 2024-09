News Milan, Pioli verso il ritorno in Serie A: la suggestione

Stefano Pioli potrebbe tornare su una panchina di Serie A. In caso di esonero a stretto giro, l’ex allenatore del Milan potrebbe subentrare.

Con il 4-0 inflitto al Venezia di Di Francesco è arrivata anche una boccata d’ossigeno fondamentale per il Milan. L’inizio aveva preoccupato e non poco la critica e soprattutto la tifoseria, che aveva già messo spalle al muro Paulo Fonseca. Il richiamo della Curva Sud poco prima dell’ingresso del pullman nel garage di “San Siro”, a poche ore dal fischio d’inizio del match contro i veneti, è servito a scuotere i rossoneri, che hanno piegato in meno di mezz’ora gli avversari.

Ora, però, viene il bello. Liverpool e Inter sono il vero crash test per il Diavolo, chiamato a confermare il risultato di sabato contro due squadre sulla carta superiori. In caso di doppio successo, Fonseca rafforzerebbe ancora la sua posizione e potrebbe guardare con il sorriso per le partite a venire. Obiettivo del portoghese è portare a casa trofei e migliorare il rendimento della passata stagione di Stefano Pioli.

L’ex tecnico, ancora sotto contratto, ha passato il testimone al portoghese, ma potrebbe già trovare un nuovo impiego. Un club di Serie A ha infatti messo gli occhi sull’ex Milan.

Milan, suggestione Pioli per un club di Serie A: la mossa in caso di esonero

In base a quanto riportato da “Sport Mediaset”, la Roma potrebbe ingaggiare Stefano Pioli in caso di esonero di Daniele De Rossi. Uno scenario ancora prematuro, ma possibile visto il rendimento sotto le aspettative della Roma. I giallorossi sono stati ieri ripresi al 95′ dal Genoa. Lo stacco di De Winter in pieno recupero ha impedito ai capitolini di ottenere la prima vittoria del campionato. La squadra di De Rossi è ancora ferma a tre pareggi e una sconfitta.

Ed ecco che potrebbe realizzarsi una coincidenza alquanto particolare. A determinare l’esonero di Stefano Pioli dal Milan fu proprio Daniele De Rossi e la sua Roma che, nel doppio confronto in Europa League, condannò Leao e soci all’eliminazione. Cinque mesi dopo, i due potrebbero passarsi il testimone qualora Dybala e compagni non migliorassero il primo ruolino di marcia.

L’ex allenatore rossonero si sposerebbe anche con gli ideali dei Friedkin: tendenza al giochiamo e investimento sui giovani sono due punti che soddisfano le figure apicali in casa giallorossa. È altrettanto vero che il rinnovo firmato dopo soli cinque mesi dall’arrivo sulla panchina sono una certificazione del lavoro di De Rossi, su cui i Friedkin ripongono ancora la fiducia. Ma mai dire mai nel mondo del calcio.